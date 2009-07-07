ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Украинские банки под прицелом грабителей», в котором пишет, что в первой половине т.г. отделения банков, обменные пункты и банкоматы подвергались нападениям 109 раз, тогда как в 2008 году - 103 раза. Такие данные предоставила «Делу» Государственная служба охраны. Получается, что в прошлом году в среднем совершалось 8-9 преступлений в месяц, а в 2009-м - более 18…

http://delo.ua/news/109230/

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Также «Дело» в материале «Руководитель «Хлеба Украины»: За 40 лет государство не построило ни одного зернохранилища» подает интервью руководителя ГАК «Хлеб Украины» Ивана Ришняка, который рассказал изданию, сколько и кому задолжала его компания - крупнейший в Украине собственник элеваторов…

http://delo.ua/news/109035/

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«Дело» в публикации «Государственные морские порты страдают от частных компаний» пишет о том, что частные компании с помощью судов проводят масштабное наступление на финансовые интересы госпортов. Если правительство не вмешается в ситуацию, потери государства могут превысить 1 млрд долл. в год…

http://delo.ua/news/109220/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Юлия Тимошенко проявила покупательскую способность» пишет о том, что вчера премьер-министр заявила, что Украина намерена в ближайшее время закачать в ПХГ газ на 5 млрд долл., так как во II полугодии на рынке ожидается рекордно низкая цена топлива. В "Газпроме", в свою очередь, заявляют, что стоимость газа в следующем году для Украины может быть даже ниже, чем в этом. Эксперты считают, что Украина вынуждена закачать рекордные объемы топлива, чтобы избежать штрафных санкций и повторения газовой войны…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1200062

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«Коммерсант-Украина» в материале «Проблема на миллиард» пишет – кризис ликвидности заставил Госфинуслуг и ассоциации кредитных союзов (КС) обратиться в Кабмину, Верховную Раду и Нацбанк за выделением 0,5-1 млрд грн. для рефинансирования КС, которые не могут рассчитаться со 126 тыс. вкладчиков. НБУ уже отказался спасать союзы, а правительство намерено рассматривать их проблемы только индивидуально. Помочь всем вкладчикам КС готовы лишь депутаты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1200050

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Украине обещают молочные реки» пишет о том, что правительство привлекает 300 млн. долл. под госгарантии у Японского банка международного сотрудничества (JBIC) – средства будут направлены на закупку молоковозов для сельхозкооперативов. Это позволит повысить цены на молочное сырье на 70-80%, уверены участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1200066

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«Газета по-киевски» в публикации «Обама будет неуступчив» пишет - Президент США привез в Москву жесткую позицию и по расширению НАТО, и по ПРО, и по Грузии…

http://mycityua.com/articles/world/2009/07/07/082733.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Виктор Янукович-младший: «Свою первую машину я называл «холодильником» подает интервью народного депутата и сына лидера Партии Регионов, который рассказал изданию о своей любви к бездорожью и автомобильных предпочтениях…

http://www.segodnya.ua/interview/14063186.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Банковский сектор: массового возврата денег населения еще долго ждать…» пишет - НБУ обнародовал данные о работе банковского сектора Украины в июне. В целом, отмечается положительная тенденция. Но до массового возврата средств населения еще далеко...

http://economics.unian.net/rus/detail/16166

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Нефть и статистика из США обвалили рынки акций» подает обзор фондовых рынков…

http://economics.unian.net/rus/detail/16128

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Сбербанку тесно» пишет о том, что Сбербанк России может существенно расширить свою сеть: в пилотном режиме он запускает новый формат отделений - павильоны на автобусных остановках и на улицах…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/07/203773

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Издание «Известия» в публикации «Ударим «карманом» по пробке» пишет о том, что борьба с пробками в Москве в основном ограничивается мощным дорожным строительством на стратегических магистралях. В то время как югу, востоку столицы предлагается подождать лет 5-7. Однако благодаря сложным экономическим условиям, в которых оказалась российская столица, у городских начальников рождаются здравые идеи, позволяющие в более короткие сроки и за относительно небольшие деньги облегчить жизнь автомобилистам и пассажирам городского транспорта…

http://www.izvestia.ru/moscow/article3130383/

(УНИАН)