Ющенко: правоохранители позволили Лозинскому сбежать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает уйти в отставку руководителей прокуратуры и милиции Кировоградской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

По словам Президента, ему не хотелось бы, чтобы министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО дискутировал о том, освобождать или не освобождать руководителя кировоградской милиции.

«Это дело офицерской чести», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, руководитель местной милиции не справился со своими служебными обязанностями, не смог защитить жизнь человека. В.ЮЩЕНКО отметил, что это же касается и прокурора Кировоградской области.

Как сказал Президент, очевидно, этот человек сейчас сидит в зале (на расширенной коллегии Генпрокуратуры). Но, добавил он, если бы у него было служебное достоинство, этого человека сейчас бы в этом зале не было.

В.ЮЩЕНКО в который раз выразил свое возмущение тем, что Виктор ЛОЗИНСКИЙ, лишенный депутатских полномочий, получил возможность оставить Украину.

Как сказал Президент, пограничники заверяют, что В.ЛОЗИНСКИЙ официально не пересекал государственную границу. «Тогда где он?», - спросил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы проявили свою некомпетентность, позволив бывшему депутату оставить пределы Украины.