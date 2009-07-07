Яценюк: новоизбранный Президент должен распустить ВР

Новоизбранный Президент Украины должен распустить Верховную Раду.

Об этом сказал народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК в понедельник вечером в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «парламент, который имеет 98% неподдержки украинцев и недееспособный, парламент, не имеющий кредита доверия от народа, должен быть распущен». При этом он добавил, что сегодня решение о роспуске ВР и избрание нового парламента не станет решением проблемы.

А.ЯЦЕНЮК добавил: «Действующая избирательная система не позволяет никого нового запустить» в парламент.

Лидер «Фронта перемен» отметил, что «первое, что должен сделать новый Президент, – заставить парламент принять изменения к закону о выборах парламента, где предусматривались бы открытые списки, то есть голосование за конкретного депутата, представляющего конкретный округ и конкретную партию».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, после этого новоизбранный Президент должен «обязательно, в соответствии с Конституцией, принять решение о досрочном прекращении полномочий парламента». По его словам, в парламент должны прийти новые люди, а не водители, не секретари, хотя все это очень уважаемые люди, только они не должны носить депутатские мандаты и депутатские значки».

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, новоизбранный Президент не сможет «привнести изменения, если будет коррумпированный парламент».