Европарламент в сентябре определится по кандидатуре Баррозу

Европарламент в сентябре определится относительно сохранения действующего Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ на второй срок на этом посту.

Как сообщает агентство AFP, об этом 6 июля в Стокгольме заявил Президент Европарламента Ханс-Герт ПЕТТЕРИНГ.

“С момента выборов позиции отдельных групп Европарламента изменились и, таким образом, мы не видим большинства для выборов в июле, однако надеемся, что будет возможным избрать Президента Еврокомиссии в сентябре”, - заявил Президент Европарламента.

В то же время премьер-министр председательствующей в Европейском Союзе Швеции Фредерик РЕЙНФЕЛЬДТ во время совместной с Президентом Европарламента пресс-конференции заметил, что он начнет юридический процесс формального назначения Ж.БАРРОЗУ, чтобы не создавать дополнительных задержек с этим вопросом.

“Я начну формальные процедуры в Европейском Совете для того, чтобы Ж.БАРРОЗУ мог быть назначен, чтобы мы могли иметь Президента Еврокомиссии сразу после того, как Европарламент одобрит свое решение”, - сказал премьер Швеции.

Как сообщал УНИАН, 19 июня этого года лидеры Евросоюза на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС) единодушно поддержали кандидатуру Ж.БАРРРОЗУ на должность Президента Еврокомиссии.

При этом лидеры ЕС надеялись, что кандидатуру Ж.БАРРОЗУ удастся утвердить в Европарламенте еще до конца июля.

4-7 июня в странах Евросоюза состоялись выборы в Европарламент, по итогам которых представители народных партий получили почти треть мест в парламенте, – 264 из 736.

9 июня Ж.БАРРОЗУ, который также является “народником”, заявил о готовности баллотироваться на второй срок президентства в Еврокомиссии.