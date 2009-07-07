Президенты Украины и Австрии встретились в Киеве

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Федерального президента Австрии Хайнца ФИШЕРА. Глава Украинского государства встретил своего австрийского коллегу на площади перед Секретариатом Президента.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, военный оркестр исполнил гимны обеих стран, главы государств обошли строй воинов Почетного караула. Церемония завершилась взаимным представлением официальных делегаций Украины и Австрии.

В составе украинской делегации: в.и.о. министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

В составе австрийской делегации в Украину прибыли федеральный министр европейских и международных дел Михаэль ШПИНДЕЛЬЕГГЕР, федеральный министр экономики, семьи и молодежи Райнхольд МИТТЕРЛЕНЕР, член правления Австрийского Контрольного банка Рудольф ШОЛЬТЕН, президент Федеральной палаты экономики Австрии Кристоф ЛЯЙТЛЬ, генеральный секретарь Канцелярии Федерального президента Австрии Рене ПОЛЛИТЦЕР, заместитель министра экономики Австрии по вопросам внешнеэкономической политики и европейской интеграции Йозеф МАЙЕР и другие лица.

После церемонии встречи в Доме Городецкого началась встреча глав государств в формате «с глазу на глаз». В начале разговора Президент Украины поблагодарил своего австрийского коллегу за визит в Украину и высоко оценил усилия Х.ФИШЕРА, которые тот прилагает в направлении укрепления двусторонних отношений наших государств.

«Наши взаимоотношения развиваются отлично», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Конечно, мы надеемся на вашу большую поддержку в евроинтеграционных процессах Украины и в ряде других вопросов, которые касаются нашего общего европейского дома», - отметил глава Украинского государства.

Планируется, что после этого под председательством В.ЮЩЕНКО и Х.ФИШЕРА начнутся украинско-австрийские переговоры в расширенном кругу.

После завершения переговоров Президент Украины и Федеральный президент Австрии сделают заявления и пообщаются с представителями СМИ.

6-8 июля Федеральный президент Австрии находится в Украине с официальным визитом.