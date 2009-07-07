Президенты Украины и Австрии обсудили двустороннее сотрудничество

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Федеральный президент Австрии Хайнц ФИШЕР обсудили двустороннее сотрудничество.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в ходе разговора стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления межгосударственных контактов Украины и Австрии на высшем уровне и углубления политического диалога.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что для украинской стороны важна поддержка Австрией евроинтеграционного курса Украины.

Стороны также затронули вопрос либерализации визового режима между Украиной и Европейским Союзом.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина ценит активную поддержку Австрией инициатив относительно международного признания Голодомора 1932-33 годов в рамках ООН, ЮНЕСКО, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Европарламента.