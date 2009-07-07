В ЕС действует система регистрации экономических операторов

С 1 июля 2009 г. на таможенной территории Европейского союза действует система регистрации и идентификации экономических операторов ЕС (РІЕО).

Как сказано в сообщении пресс-службы Государственной таможенной службы Украины, целью данного нововведения является присвоение экономическим операторам индивидуального идентификационного номера, который будет признан всеми таможенными органами ЕС. Экономические операторы должны будут предоставлять свой номер РІЕО во время осуществления операций, связанных с таможней. Номер будет проставляться на всех документах, которые подаются к таможенному оформлению на товары, импортируемые или экспортируемые из Европейского союза, а также на транзитные грузы. Этот номер будет использоваться таможенными органами при обмене информацией, а также анализе и обмене рисками между таможенными органами и Еврокомиссией.

По сообщению представительства ЕС в Украине, одно из главных заданий системы РІЕО – ускорение формальностей и таможенных операций, которые проводятся экономическими операторами при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Украинские экономические операторы, деятельность которых предусматривает осуществление таможенных операций на территории ЕС, обязаны получить номер РІЕО до осуществления первой таможенной операции.