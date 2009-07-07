Ющенко надеется, что соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что на декабрьском саммите Украина-Еврокомиссия будет подписано Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Федеральным президентом Австрии Хайнцом ФИШЕРОМ.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня завершился седьмой раунд переговоров по созданию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, что является составной частью Соглашения об ассоциации.

«Мы не находим каких-то противоречий, мы имеем большую техническую нагрузку», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, в декабре в Киеве будет проходить саммит Украина-Еврокомиссия, и он надеется, что к этому времени стороны будут максимально готовы к подписанию этого соглашения. «По крайней мере, такую задачу я ставлю перед собой, перед украинской дипломатией, украинским правительством», - сказал Президент.