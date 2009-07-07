К октябрю должен быть готов промежуточный документ по ЗСТ

К октябрю должен быть готов промежуточный технический документ по созданию зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с Федеральным президентом Австрии Хайнцом ФИШЕРОМ.

По словам Президента Украины, сейчас идут успешные переговоры по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ). Однако он подчеркнул, что это огромный объем работы, и документ должен насчитывать больше тысячи страниц. «Это колоссальная техническая работа, поэтому мы соглашение по ЗСТ немного выносим за пакет Соглашения об ассоциации», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что промежуточный документ, который должен быть подготовлен на октябрь, должен свидетельствовать о дальнейшей логике работы над настоящим документом.

В то же время В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня есть договоренности со Швецией, которая председательствует в ЕС, что будет определен четкий план по подготовке других разделов Соглашения об ассоциации для того, чтобы они были подписаны в декабре на саммите Украина-Еврокомиссия.

В свою очередь Х.ФИШЕР выразил убеждение, что во время шведского председательства в ЕС будет решено много вопросов что касается отношений Украина-Европейский Союз.