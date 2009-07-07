Главное на 7 июля (день)

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НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в июне этого года российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью «Нафтогаза Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Вопрос закрыт… За 1,1 млрд. кубометров газа заплачено в полном объеме», - сказал он.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ не уточнил сумму платежа за потребленный в июне природный газ.

НАК "Нафтогаз Украины" полностью расплатился за июньские поставки газа. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ, сообщает РИА "Новости".

По словам представителя российского концерна, отбор газа из трубы украинской стороной в июне составил около 33 миллионов кубометров в сутки.

Украина не имеет проблем с оплатой за потребленный российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал на совместной пресс-конференции с Федеральным президентом Австрии Хайнцом ФИШЕРОМ.

«Мы рассчитываемся за газ, который касается внутреннего потребления», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, главной проблемой на сегодня является закачивание газа в подземные хранилища.

«Мы обращаемся и к Европейской комиссии, и к Швеции как стране, председательствующей в ЕС, чтобы они рассмотрели этот вопрос и в рамках Европейского энергетического департамента, и в рамках наших отношений Украина-Еврокомиссия относительно их оплаты и определения их объемов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что без потребителя Украина не может дать полноценный ответ на этот вопрос.

«Нам нужны партнеры, нам нужны участники диалога по данному вопросу, поскольку речь идет о европейском балансе газа», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что на сегодняшний день не определены гарантированные объемы российского газа, который будет транспортироваться через территорию Украины в ЕС в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал на совместной пресс-конференции с Федеральным президентом Австрии Хайнцом ФИШЕРОМ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что об этом свидетельствуют газовые договоренности, достигнутые между Украиной и РФ в январе.

«Это не укрепляет, прежде всего, позиции потребителя и позиции страны-транзитера», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина обращалась в Еврокомиссию с просьбой еще раз рассмотреть принципы формирования транзитной политики, начиная от симметричных обязательств относительно гарантий объемов транзита российского газа и заканчивая тарифной политикой.

«Думаю, что большим минусом для европейского потребителя является потеря, начиная с 2010 года, гарантированных объемов поставок российского газа через украинскую территорию европейским потребителям», - сказал Президент Украины, отметив, что определение объемов поставок газа является одним из фундаментальных принципов организации отношений: потребитель, производитель, транзитер.

«Если мы не владеем объемами будущего года, нам сложно говорить о модернизации, реконструкции, техническом перевооружении ГТС», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что необходимо пересмотреть и много других принципов работы газового рынка.

«Почему европейские потребители не закупают российский газ на своей восточной границе, почему тема транзита не является темой отношений Украина-Европейский Союз, европейский потребитель или европейские компании, как это принято в Европе? Почему традиционная европейская модель не работает, когда мы говорим об украинском компоненте транзитной политики?», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, если эти вопросы не рассматривать и не решать, они будут порождать много «политических увертюр» в вопросе урегулирования транзитной политики. В.ЮЩЕНКО считает, что это не способствует стабильности на европейском газовом рынке.

Промышленность

В Украине инфляция в июне по отношению к маю текущего года составила 1,1%, с начала года – 8,6%, к июню 2008 года – 15%, в январе–июне 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 17,6%.

Об этом УНИАН сообщает Государственный комитет статистики.

Согласно сообщению Госкомстата, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в июне т.г. к июню 2008 года выросли на 8,8% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - выросли на 14,3%), в частности на пищевые продукты - на 7,5% (к январю-июню 2008 г. - на 13,4%), хлеб и хлебопродукты - на 10,9% (18,1%), в том числе на хлеб - на 14,2% (17,5%), макаронные изделия - на 10,3% (16,3%), кондитерские изделия из муки – 15,9% (19,4%), мясо и мясопродукты - на 8,2% (18,1%), рыбу и рыбопродукты - на 25,4% (32%), молоко, сыр и яйца - на 11,7% (9,7%) (в том числе на молоко - на 10,9%, сыр и творог - на 8,8%, яйца – на 16%), на масло и жиры – на 5,5% (11,3%), в том числе на масло сливочное - выросли на 27%, масло подсолнечное – снизились на 15%, на другие пищевые животные жиры – выросли на 22,8%.

Цены на фрукты в июне т.г. к июню 2008 года выросли на 8,3% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года выросли на 17%). На овощи цены снизились на 28,2% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года – снизились на 22,6%), в том числе на картофель – снизились на 18,7% (снизились на 2%). На сахар - выросли на 36,5% (20%), кондитерские изделия сахаристые - на 21,3% (21,9%), безалкогольные напитки – 31,4% (31,1%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в июне 2009 года к июню 2008 года подорожали на 40% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 28,4%), цены на одежду и обувь выросли на 8,2% (7,4%), в том числе на одежду - на 8,4%, обувь - на 7,5%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в июне т.г. к июню 2008 года подорожали на 34,7% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 30,5%), в том числе квартплата выросла на 45,5% (38,7%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 14,7% (18,5%), канализацию - на 54,6% (56%), воду – 38,1% (43,9%), цены на электроэнергию в июне не изменились (не изменились), на природный газ выросли на 54,1% (54,1%), на горячую воду и отопление - выросли на 61,3% (41,1%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в июне т.г. к июню 2008 года выросли на 23,6% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 23,3%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 15,8% (17%), домашний текстиль - на 18,2% (16,7%), бытовая техника - на 23,1% (21,5%).

Стоимость услуг здравоохранения в июне 2009 года к июню 2008 года возросла на 31,2% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 33,4%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 40,5% (42,9%), амбулаторные услуги подорожали на 20,6% (22,5%).

Цены в транспорте в июне т.г. к июню 2008 года выросли на 18,8% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 20,9%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 21,2% (22,1%), на топливо и масла – снизились на 0,1% (выросли на 0,2%), транспортные услуги – выросли на 29,6% (32,9%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 27,7% (22,5%), пассажирский автодорожный транспорт - на 31,7% (36,2%).

Цены в сфере связи в июне 2009 г. выросли на 9,7% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 6,9%), почтовые услуги подорожали почти в 2 раза (в 3,1 раза), стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 9,7% (6,2%).

Цены в сфере отдыха и культуры в июне т.г. выросли на 20,2% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года – на 21,1%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования возросла в июне т.г. на 12,9% (14,1%), стоимость отдыха и услуг культуры - на 25,4% (26,2%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 21,8% (21%).

Цены в сфере образования в июне 2009 года к июню 2008 года выросли на 25,6% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 27%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 17,4% (22,6%), среднее образование - на 24,8% (25,2%), стоимость высшего образования увеличилась на 27,6% (27,6%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в июне т.г. к июню 2008 года выросла на 15,3% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2008 года - на 21%).

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в июне, по сравнению с маем т.г., составил 1,4%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 4,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, цены промпроизводителей в июне против июня 2008 года выросли на 9,2%, в январе-июле против аналогичного периода 2008 года – снизились на 0,9%.

Также сообщается, что цены производителей промышленной продукции во втором квартале 2009 года против первого квартала выросли на 1,8%, а против соответствующего квартала 2008 года – на 2,4%.

Финансовый рынок

На сегодня Государственной налоговой администрацией Украины с предпринимателей собрано 12 млрд. грн. налогов наперед.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая сегодня на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

Кроме того, Президент отметил, что сумма невозмещенного налога на добавленную стоимость сегодня составляет 15 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО отметил, что данная тенденция свидетельствует о нереалистичности бюджета. «Это неофициальный кредит Госбюджету от предприятий под ноль процентов», - сказал он.

Также Президент потребовал от налоговиков дать ответ, почему НДС возмещается только предприятиям, имеющим отношением к членам одной партии, при этом В.ЮЩЕНКО не назвал, какой именно партии.

Рейтинговое агентство Moody’s обновило кредитное заключение по рейтингу финансовой стабильности банка «Хрещатик». Об этом говорится в сообщении украинского банка, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что обновленное кредитное заключение по рейтингу финансовой стабильности банка (BFSR) «Е+» соответствует базовой кредитной оценке на уровне «В2» и отображает стабильную корпоративную клиентскую базу и достаточно разветвленную сеть банка.

Также сообщается, что рейтинги «B3/NP» по депозитам в национальной и иностранных валютах связаны с кредитной оценкой «В3» и имеют прогноз «негативный», поскольку не могут быть выше, чем у государства. При этом рейтинги учитывают корпоративное управление банка и достаточный уровень его ликвидности.

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» получила заявки на покупку 99,53% акций дополнительной (восьмой) эмиссии. Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что в конце прошлой недели НАСК «Оранта» подвела итоги первого этапа подписки на ценные бумаги компании восьмой дополнительной эмиссии, который продолжался 15 календарных дней - до 30 июня 2009 года включительно.

По данным компании, на первом этапе подписки, согласно законодательству, принимали участие исключительно действующие акционеры НАСК «Оранта». Так, по итогам первого этапа было выкуплено 7 500 910 штук, или 7,3%, акций дополнительного выпуска ценных бумаг компании на общую сумму 43 млн. 880 тыс. 323,5 грн.

В ходе второго этапа эмиссии реализуется право существующих акционеров, а также право неограниченного круга других физических и юридических лиц, которые не являются акционерами НАСК «Оранта», на приобретение акций компании.

Так, в НАСК «Ораната» сообщили, что по состоянию на 6 июля от акционеров компании и инвесторов получены заявки на покупку акций дополнительной эмиссии в количестве 102 104 037 штук на общую сумму 597 млн. 308 тыс. 616,45 грн., что составляет 99,53% запланированного объема эмиссии.

Также сообщается, что согласно полученным заявкам, заключены договоры купли-продажи 89 104 037 акций на общую сумму 521 млн. 258 тыс. 616,45 грн., или 86,86% запланированного объема эмиссии. Согласно условиям договора, средства за ценные бумаги компании должны быть перечислены инвесторами на счет НАСК «Оранта» в течение 30 дней после его подписания.

В компании также напомнили, что 1 июля «БТА Банк» (Казахстан) подписался на 36 079 759 штук простых именных акций НАСК «Оранта» на сумму 211 млн. 066 тыс. 590,15 грн., что составляет 35,17% акций дополнительной 8-й эмиссии страховщика. «Это подтверждает неизменный интерес действующего акционера к своему активу как к выгодному капиталовложению, а также ответственность банка как крупного инвестора», - отметил председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил главе Генеральной прокуратуры Александру МЕДВЕДЬКО провести проверку деятельности Государственного финансового мониторинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил Президент, выступая на совместном расширенном заседании коллегий Генеральной прокуратуры, Службы безопасности и Государственной таможенной службы Украины.

По его словам, 10% дел, которые Госфинмониторинг передает в органы Генеральной прокуратуры с целью проверки, «уходят в мусорник», поскольку не хватает материалов для таких проверок.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул необходимость более тщательно проверять сомнительные финансовые операции в государстве. Президент уверен, что способ проверки сомнительных финансовых потоков со стороны Госфинмониторинга имеет четкие партийные рамки. В частности, он отметил, что на сегодня наблюдаются отмывание средств и злоупотребление банками в сфере проблемных кредитов.

Обращаясь к представителям Генпрокуратуры, Президент подчеркнул необходимость проверки деятельности Госфинмониторинга.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,7260/7,7545, к 12:00 цены упали до 7,7075/7,7225 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2447/61, к 12:00 цены снизились до 0,2445/53. На российском валютном рынке курс доллар-рубль не изменился, и к 12:00 установился на уровне 31,5150 (-0,0001).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3924/26, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7475/10,7845, к 12:00 сузился спрэд 10,7520/10,7760.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,77 грн./долл., что на 0,2% дешевле, по сравнению с 6 июля, продают – по 7,85 грн./долл., на 0,4% дешевле. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,70-7,83 грн./долл., по продаже – 7,80-7,90 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках немного понизился, по сравнению с 6 июля, и составляет 10,80 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 11,03 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,96 грн./евро, по продаже – в пределах 10,90-11,12 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня немного понизился, по сравнению с 6 июля, и составляет в среднем 0,2353/0,2526 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,2475 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,75 грн./долл., что на 0,4% дешевле, чем вчера, продают – по 7,84 грн./долл., на 0,5% дешевле.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,80 грн./евро, что на 0,4% дешевле по сравнению с 6 июля, продажи – 11,01 грн./евро, на 0,6% дешевле.

Курс покупки/продажи российского рубля в киевских банках немного понизился, по сравнению с 6 июля, и составляет в среднем 0,2344/0,2544 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,70/7,85 грн., евро – 10,75/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,70/7,84 грн., евро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,80/7,85 грн., евро – 10,80/11,04 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 6 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6377, к евро – 10,614112, к российскому рублю – 0,24313.

Встреча президентов Украины и Австрии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Федеральный президент Австрии Хайнц ФИШЕР обсудили двустороннее сотрудничество.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в ходе разговора стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления межгосударственных контактов Украины и Австрии на высшем уровне и углубления политического диалога.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что для украинской стороны важна поддержка Австрией евроинтеграционного курса Украины.

Стороны также затронули вопрос либерализации визового режима между Украиной и Европейским Союзом.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина ценит активную поддержку Австрией инициатив относительно международного признания Голодомора 1932-33 годов в рамках ООН, ЮНЕСКО, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Европарламента.

"Дело Лозинского"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает уйти в отставку руководителей прокуратуры и милиции Кировоградской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

По словам Президента, ему не хотелось бы, чтобы министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО дискутировал о том, освобождать или не освобождать руководителя кировоградской милиции.

«Это дело офицерской чести», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, руководитель местной милиции не справился со своими служебными обязанностями, не смог защитить жизнь человека. В.ЮЩЕНКО отметил, что это же касается и прокурора Кировоградской области.

Как сказал Президент, очевидно, этот человек сейчас сидит в зале (на расширенной коллегии Генпрокуратуры). Но, добавил он, если бы у него было служебное достоинство, этого человека сейчас бы в этом зале не было.

В.ЮЩЕНКО в который раз выразил свое возмущение тем, что Виктор ЛОЗИНСКИЙ, лишенный депутатских полномочий, получил возможность оставить Украину.

Как сказал Президент, пограничники заверяют, что В.ЛОЗИНСКИЙ официально не пересекал государственную границу. «Тогда где он?», - спросил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы проявили свою некомпетентность, позволив бывшему депутату оставить пределы Украины.

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