Литвин предложит сократить сроки президентской кампании

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предложит отдельным законом предусмотреть сокращение сроков президентской избирательной кампании, поскольку ожидает вето главы государства на изменения к Закону «О выборах Президента Украины», принятых в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

В.ЛИТВИН сообщил, что подготовил необходимый проект закона, которым предусмотрено сокращение срока избирательной кампании с 120 до 90 дней. По его словам, данный законопроект он сегодня зарегистрирует в парламенте.

Как сказал В.ЛИТВИН, такой подход даст возможность сначала принять закон о сокращении срока избирательной кампании, а дальше - спокойно работать над внесением изменений в закон о выборах Президента Украины.

По его словам, это даст возможность «спокойно, без лихорадки, без штурмовщины готовиться к окончательному принятию проекта закона, который изменяет закон о выборах Президента”.

Как отметил председатель ВР, в случае, когда будет принят закон о сокращении срока избирательной кампании, то она начнется с 19 октября, и парламент будет иметь возможность «спокойно, не в последний момент, не под пылкие лозунги и призывы принять более-менее цивилизованный закон о выборах». «Потому что все остальное – это штурм и натиск, который, как правило, позитивного результата в конечном итоге не дает», - добавил В.ЛИТВИН.

По его словам, «судя по настроению, Президент Украины заветирует данный закон (принятый парламентом в первом чтении относительно выборов Президента – УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины, который предусматривает, в частности, уменьшение срока проведения президентской кампании с 120 до 90 дней.