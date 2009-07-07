Создание ЗСТ между БР и ЕС - дальнесрочная перспектива

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что создание Зоны свободной торговли (ЗСТ) между Беларусью и Евросоюзом является вопросом дальнесрочной перспективы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, такое мнение А.ЛУКАШЕНКО высказала в интервью австрийской газете «Die Presse», отвечая на вопрос о приоритетности участия белорусской стороны в Таможенном союзе с Россией и Казахстаном или в ЗСТ с Евросоюзом.

«Для нас приоритет - это время. Мы никогда не откажемся от Таможенного союза, потому что нам это крайне выгодно. Но мы бы не отказались от зоны свободной торговли с ЕС, если бы нам завтра ее предложили, и мы могли бы этим воспользоваться. Для нас приоритет то, что мы раньше можем реализовать. Если с 2010 года реально начнет действовать Таможенный союз - это и будет нашим приоритетом. Будет зона свободной торговли у Беларуси, Украины с Евросоюзом или нет - мы еще этого не знаем. Это пока разговоры. Очень хорошо, если мы создадим Таможенный союз с Казахстаном и Россией, это будет нам выгодно. Если получится, мы и в ВТО будем вместе двигаться. И, естественно, это будет очень выгодно, если мы образуем зону свободной торговли с ЕС», – сказал А.ЛУКАШЕНКО.