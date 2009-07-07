Луценко не собирается снимать начальника Кировоградской милиции

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО подчеркивает, что не собирается освобождать от должности начальника ГУ МВД Украины в Кировоградской области, несмотря на требование Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не дискутирую с Президентом, я не собираюсь освобождать от должности начальника Кировоградской областной милиции. Иначе мне бы пришлось за этот год снять 1317 раз начальников областных управлений – это именно столько убийств было на территории Украины за первое полугодие этого года. У меня нет 1317 начальников областных управлений. В том же Кировограде, руководствуясь логикой Президента, я должен был бы 56 раз этого года снять начальника областного управления. У меня нет 56 кандидатов на кировоградскую милицию», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, заметив при этом, что В.ЮЩЕНКО интересуется только одним убийством.

«Если следовать его логике, то следует наказать всех руководителей за совершение кем-то убийства, за чью-то смерть. То тогда надо снять председателя госадминистрации города Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, поскольку недавно собака в центре города до смерти покусала ребенка. Но собака - не член БЮТ, как вы понимаете, и она не интересует Президента. Я считаю, что политизация всех подходов к результатам деятельности правоохранительной системы, раздача слонов и разных приговоров несудебного порядка, организация «братских» могил по снятию всех тотально, кто попал под тяжелую руку, и политический настрой главы государства, является недопустимым», - отметил министр.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО в который раз напомнил, что в свое время «не сдал» руководителя ГАИ за оскорбление «мальчика-с-пальчика» (речь идет об экс-председателе Верховной Рады Арсении ЯЦЕНЮКЕ - УНИАНЕ), и не жалеет, поскольку результатом этого стало спасение тысяч жизней во время наведения порядка на атводорогах.

«И сейчас не буду делать такой же ход, который от меня требует Президент. Отвечать должны те, кто виноват. Если будет установлено, что начальник райотдела не просто был на месте преступления, но и убил человека (а такое может быть теоретически), тогда начальник областного управления уйдет со своей должности. Если начальник райотдела присутствовал при совершении преступления другими – то за что должен ответить начальник областного управления?», - спросил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Президент призвал уйти в отставку руководителей прокуратуры и милиции Кировоградской области.

По словам Президента, ему не хотелось бы, чтобы министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО дискутировал о том, освобождать или не освобождать руководителя кировоградской милиции.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, руководитель местной милиции не справился со своими служебными обязанностями, не смог защитить жизнь человека, и это же касается прокурора Кировоградской области.