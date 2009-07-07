Новым премьер-министром Хорватии стала женщина
15:38, 07 июля 2009Разное
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Впервые в истории страны
В истории страны, 56-летняя Ядранка Косор стала первой женщиной, возглавившей правительство Хорватии, сообщает ВВС.
Церемония передачи должности бывшим премьером Иво Санадером его преемнице прошла сегодня за "закрытыми дверями" в здании правительства.
Ранее Косор работала журналисткой на радио в Загребе. Кроме того, в период хорватской войны за независимость, Косор являлась корреспонденткой Би-би-си.
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