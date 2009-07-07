Новым премьер-министром Хорватии стала женщина

В истории страны, 56-летняя Ядранка Косор стала первой женщиной, возглавившей правительство Хорватии, сообщает ВВС.

Церемония передачи должности бывшим премьером Иво Санадером его преемнице прошла сегодня за "закрытыми дверями" в здании правительства.

Ранее Косор работала журналисткой на радио в Загребе. Кроме того, в период хорватской войны за независимость, Косор являлась корреспонденткой Би-би-си.