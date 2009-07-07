Москва уступила первенство по дороговизне Токио

Москва перестала быть самым дорогим для иностранных граждан городом мира. Этот статус российская столица сохраняла на протяжении трех последних лет. Согласно результатам исследования консалтинговой компании Mercer Human Resource Consulting, теперь Москва занимает 3-е место в мире, а первые два принадлежат японским городам Токио и Осака. Передвижение японских городов на первые позиции связано с ростом курса иены к доллару.

С четвертого по седьмое места среди самых дорогих городов мира занимают Женева, Гонконг, Цюрих и Копенгаген. В связи с укреплением американского доллара с 22-го до 8-го места в рейтинге поднялся Нью-Йорк. А замыкают десятку Пекин и Сингапур. В связи с резким падением курса фунта стерлингов и понижением уровня арендных плат с 3-го на16-е место скатился Лондон, отмечает интернет-издание Bloomberg.com.

В общей сложности в список включены 143 города. В качестве критериев для распределения мест была учтена стоимость более 200 наименований товаров и услуг для иностранцев, живущих и работающих в соответствующей стране.