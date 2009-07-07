Немецкие концерны теряют вес на международном рынке

Немецкие концерны потеряли в весе на международном рынке, сообщает Немецкая волна.

По данным Ernst & Young, в списке 100 самых дорогих в мире концернов остались лишь 5 немецких компаний. Россию в списке представляет только "Газпром".

Немецкие компании теряют в весе на международных биржах. Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторской компании Ernst & Young. Если еще в 2008 году в списке 100 наиболее ценных компаний в мире были 8 представителей Германии, то после 6 месяцев текущего года их осталось лишь 5. В рейтинге стран ФРГ скатилась со второго на пятое место.

Самым дорогим немецким концерном, согласно исследованию, является автомобилестроитель Volkswagen. Его рыночная стоимость за первое полугодие 2009 года сократилась на 2,5 миллиарда долларов до 107 миллиардов. По этому показателю вольфсбургский концерн занимает в настоящее время 35-е место в мире.

Энергоконцерн E.On - второй по стоимости среди немецких компанийНа 62-й позиции в Top 100 находится энергетический концерн E.On, на 70-й - производитель широкого спектра техники и оборудования Siemens. В самом конце списка – еще два немецких концерна: крупнейшая в Европе телекоммуникационная компания Deutsche Telekom (91-е место) и разработчик программного обеспечения SAP (96-е место). Из первой сотни выбыли химико-фармацевтический концерн Bayer, энергетический концерн RWE и страховая компания Allianz.

Лидируют в списке, как и прежде, Соединенные Штаты, которые представлены 37 компаниями. Китай с 11 позициями на втором месте, за ним следуют Великобритания (9) и Франция (7), приводит результаты исследования экспертов из Ernst & Young немецкое издание Welt Online.

Россию в списке представляет только "Газпром". Возглавляет список представитель Китая – энергетический концерн Petrochina. Его стоимость оценивается почти в 367 миллиардов долларов.

Россия представлена в списке ста самых ценных концернов мира всего один раз. Российский газовый монополист "Газпром" занял 28 строчку в таблице. Его стоимость эксперты Ernst & Youn оценили в 118 миллиардов долларов.