КМУ завтра примет решение о помощи пострадавшим районам Волыни

Завтра на заседании Кабинета министров Украины будет рассматриваться вопрос о предоставлении финансовой поддержки Ратновскому и Старовыжевскому районам Волынской области, пострадавшим вследствие наводнения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, об этом информировал председатель ОГА Николай РОМАНЮК сегодня на сессии областного совета.

По его словам, уже есть поручение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО безотлагательно рассмотреть вопрос предоставления финансовой поддержки пострадавшим от наводнения районам.

Н.РОМАНЮК заметил, что правительство планирует направить 9 млн. грн. на выплату частичной компенсации жителям подтопленных домов и владельцам сельскохозяйственных угодий за потерянные ими посевы зерновых и картофеля. Средства областного бюджета на ликвидацию последствий подтопления полесских районов не будут тратиться.

Как сообщалось, в конце июня – начале июля после ливней реки Припять и Выжевка вышли из берегов и затопили значительную площадь мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения, которые принадлежат 24 сельским и поселковым советам. В результате наводнения пострадалосвыше 7,4 тыс. семей. Водами рек, а также в результате повышения уровня грунтовых вод, подтоплены 5164 гектаров сельхозугодий.