По пожару в Днепропетровске необходима еще экспертиза

По факту пожара в зале игровых автоматов в Днепропетровске необходима дополнительная комплексная экспертиза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил начальник ГУМВД в Днепропетровской области генерал-майор Анатолий НАУМЕНКО.

«Необходима дополнительная, более глубокая экспертиза, которую сделают в Харькове или Москве. Мы должны знать, чем и каким образом в зале игровых автоматов был осуществлен поджог», - сказал начальник областной милиции.

По словам А.НАУМЕНКО, на сегодняшний день никто не задержан по подозрению в совершении поджога.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в результате пожара в зале игровых автоматов в Днепропетровске девять человек погибли, 11 получили ожоги и травмы разной степени тяжести.