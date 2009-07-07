Луценко отказывается предоставить доступ к официальным документам

Киев. 7 июля. УНИАН. Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отказывается дать разрешение на обнародование официальных материалов по инциденту с его участием в аэропорту Франкфурта-на-Майне 4 мая этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, находясь на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по данному инциденту.

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что по данному инциденту против него или против его сына никакое уголовное дело возбуждено не было. Ю.ЛУЦЕНКО объяснил это тем, что, учитывая немецкий Процессуальный кодекс, полиция не в праве возбуждать уголовное дело, и материалы каких-либо правонарушений они передают на рассмотрение прокурора, который также не в праве возбуждать уголовное дело и соответствующие материалы передает в суд.

«Так вот, по материалам относительно меня и моего сына прокурор отказал в производстве. То есть не нашел оснований для обращения в суд относительно возбуждения уголовного дела. Вывод – ни в отношении меня, ни в отношении моего сына уголовное дело полицией или прокуратурой земли Гессен не возбуждалось», - сказал он.

Министр внутренних дел в очередной раз подтвердил, что он действительно употреблял перед полетом алкогольный напиток – пиво – в объеме 0,5 литра, но что касается его сына, то тот не потреблял никаких спиртных напитков.

Ю.ЛУЦЕНКО также заметил, что к нему действительно применялась сила и он не был допущен на борт самолета по надуманной причине работницы авиакомпании «Люфтганза» о его опьянении.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО в очередной раз рассказал, что сила применялась не только к нему, но и к его сыну Александру и консулу Украины в Германии. Кроме того, министр утверждает, что он силой был доставлен в отделение полиции.

В свою очередь, член ВСК, депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО отметила, что комиссия получила документ от немецкой стороны, в котором указывается, что уголовное дело действительно не было возбуждено, но министр внутренних дел через своего защитника запретил сообщать обоснование решения относительно отказа возбуждать уголовное дело. Е.БОНДАРЕНКО призвала Ю.ЛУЦЕНКО дать свое письменное согласие, чтобы рассекретить все материалы.

В свою очередь, министр внутренних дел отметил, что в полномочия ВСК не входит изучение причины и объективности решений немецких правоохранительных органов.

Он сообщил, что прокурору не давал никаких объяснений относительно данного инцидента, и поэтому у него есть только одностороння информация.

«Я считаю, что украинская общественность, в том числе и народные депутаты, должны принять во внимание факт объективного и непредвзятого рассмотрения прокуратурой Германии этого инцидента. Она установила, что в действиях ЛУЦЕНКО и сына нет оснований для передачи в суд ходатайства о возбуждении уголовного дела. Я дал доступ к заключению прокурора. Больше никаких материалов я не считаю нужными предоставлять», - сказал министр.