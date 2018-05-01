Президент и коллегия ГПУ, СБУ, Гостаможни: пули ушли "в молоко"

Расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры, Службы безопасности и Государственной таможенной службы при участии представителей Нацбанка и других должностных лиц, а также самого Президента сегодня началось, на удивление, вовремя и отметилось вычитыванием непутевых работников, замечаниями относительно имеющихся у них жвачек, «выявлением» финансовых «теневых» схем и многим, многим другим…

Согласно расписанию, в 8.30, в актовый зал Генпрокуратуры, заполненный майорами, полковниками, подполковниками и, возможно, генералами (всех обойти глазом было невозможно) “ворвалась” охрана Президента. Виктора Ющенко пропустили на сцену, возле него устроилась молчаливая глава Секретариата Президента Вера Ульянченко, и началось действо. Президент приступил к «выявлению» недостатков в работе правоохранителей - не досмотрели за выходками бывшего народного депутата Виктора Лозинского, погрязли во взяточничестве, финансовые потоки ушли «в тень»… Президентская тирада длилась неполных 5 минут, потом Виктор Андреевич присмотрел в зале одного из стражей порядка, на взгляд Президента, нагло жевавшего жвачку. Глава государства предложил избавиться от нее на время своего выступления и радостно воскликнул: “О, глотнул!”, увидев ответную реакцию жевавшего, и поблагодарил его (интересно, сколько отдал бы производитель, если бы озвучили название жвачки?). Собравшиеся похихикали и продолжили заседать.

Пресс-секретаря Президента Ирину Ванникову, которая стоя слушала Ющенко, очень позабавила ситуация. А между тем, в дальней части зала, который прятался от глаз выступающего за плотным рядом камер и журналистов (им, как обычно, не хватило кресел), стражи порядка продолжали «мочить резинку». Все же президентская охрана позаботилась о пресс-секретаре главы государства, выгнав с пары мест представителей четвертой власти. Причем на одном «освободившемся» сидела Ванникова, а другое оставалось резервным. Очень быстро стало душно – охранники крепко-накрепко замуровали все отверстия в зале.

Трудно было рассмотреть, краснели ли в первых рядах генералы, подчиненных которых (да и их самих) обвиняли во взяточничестве, в заговорах, в нечистоплотности. Задние ряды происходящим не очень прониклись. Да и чем, собственно, проникаться – система налаженная, ни для кого не секрет, а ломать ее, стыдя “колеса” схемы, не является действенным инструментом. Словом, выглядело все так, будто вот-вот кто-то должен был взять на себя ответственность за беспорядок в стране, за таких, как Лозинский, которого Президент еще до суда назвал преступником, забыв о презумпции невиновности, но так никто и не решился «стать героем».

Приятным моментом стало то, что Виктор Андреевич предложил стражам порядка поинтересоваться у журналистов относительно общественного мнения по поводу их работы. Но так никто «за отзывом» и не обратился.

Глава государства продолжил критику. Она касалась работы таможенников, банкиров, кадровых назначений в СБУ, Генпрокуратуре и Гостаможслужбе. В таможенной системе он усмотрел усиление коррупции, в банковской сфере – ускорение по «отмыву» денег. Досталось и ГНАУ, которую, наконец, «разоблачили» с цифровыми данными в сборе налогов наперед, от чего она открещивается едва не на каждой пресс-конференции. А промежуточный вывод вышел достаточно логичный – даже без учета глобального кризиса наши верхи умудрились довести страну до нищеты. Правда, выходит, что об этом не знали, только в зале Генпрокуратуры…

После того, как Ющенко закончил выступление, он в компании Веры Ульянченко отправился на встречу с австрийским президентом. В работе коллегии был объявлен перерыв. Наконец удалось подышать свежим воздухом.

Вторая часть заседания проходила веселее – все коротенько выступали и пытались оправдаться, хотя, главного обвиняющего (то бишь, Президента) в зале уже не было. Да и выглядело это не слишком «прозрачно».

«На закуску» выступили председатель СБУ Валентин Наливайченко, председатель Гостаможслужбы Анатолий Макаренко, первый заместитель председателя НБУ Анатолий Шаповалов . Кстати, с последним вышел казус – на мониторе, который сообщал присутствующим о должности выступающего, вместо фамилии Шаповалов сначала появилась фамилия Шлапак. При чем имя у господина Шлапака было Анатолий. Тяжело понять, чем руководствовался умник, который до конца выступления Анатолия Шаповалова таки исправил свою непутевость.

Больше всего из выступающих досталось начальнику таможни. Свое недовольство работой подчиненных Анатолия Макаренко не скрывал Наливайченко, имел замечания и министр АПК Юрий Мельник. Председатель СБУ высказал претензии относительно заниженной стоимости контейнеров в портах, а также отметил, что сейчас корабли в выжидательной позиции: не заходят в порты, пытаются договориться с таможенниками. Страж порядка не давал обещаний разобраться, лишь спрашивал, почему так. В свою очередь Юрий Мельник обратил внимание на некорректность некоторых аспектов сравнения по импорту-экспорту товаров 1-24 групп, о которых имел неосторожность упомянуть в своем докладе Анатолий Макаренко.

Особого интереса выступления не вызывали. Люди в погонах зевали, играли в игры на мобильных, кое-кто посапывал. Журналисты оставили камеры и вышли в коридор глотнуть воздуха. Они с нетерпением ждали конца полуторачасового представления. «Поймать» кого-либо после «заседаловки» для комментария журналистам не удалось – участников снесло ветром со скоростью звука. Возможно, их гнал из зала позор, хотя, с чего бы вдруг... Доступным был лишь Наливайченко…

Словом, сегодняшняя коллегия превратилось в формальное махание пальчиком перед провинившимися. А последние делали вид, что «будут замаливать грехи». Как в давней юмореске - "Магдалина, якобы, кается, а мы, якобы, ей верим". Остается надеяться, что все это только кажется, и президентские нарекания дошли до умов и сердец украинских стражей порядка, и завтра они начнут день с чистого листа, чтобы «отмыться» от позора, который неминуем после заявлений глава государства. Правда, как говорят, честь берегут с молоду… Да и у журналистов уже накопилась обозленная усталось от отсутствия реальной реакции (со стороны тех же правоохранителей) на разоблачения - с интересом смотрим и слушаем, за какие "мелочи" с украинской точки зрения на Западе подают в отставку, парламентарии, министры и кабинеты. И с не меньшей горечью и злостью пишем или читаем о собственных украинских "беспредельщиках", на которых почему-то все никак не находится управы. Остается с иронией вспоминать набивший оскомину "Бандитам - тюрьмы" - не в подарок, а как место жительства. Интересно - на какой лозунг будут "ловить" избирателя на ближайшей кампании?..

Каролина Вагнер (УНИАН)