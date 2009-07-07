Завтра в Италии начинается саммит стран «Большой восьмерки»

Завтра в итальянском городе Аквила начинается саммит стран «Большой восьмерки».

Важнейшая тема саммита - дальнейшие поиски выхода из финансового и экономического кризиса и совместная борьба с ее последствиями, сообщает “Немецкая волна”.

Обсуждение проблем и последствий финансового кризиса стоит на первом месте в повестке дня саммита "Большой восьмерки". Эта встреча должна стать своеобразным продолжением мирового финансового саммита в Лондоне, который состоялся в начале апреля.

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, в частности, намерена начать дискуссию о возвращении к курсу консолидации, так называемой стратегии выхода. Речь идет о дальнейшей судьбе многочисленных государственных гарантий, а также о том, каким образом можно будет изъять из обращения миллиардные суммы денег, которые были инвестированы в рынки для их стабилизации.

Участники саммита также рассмотрят вопрос ценовой политики на нефть и валютные проблемы, в частности, будущую роль американского доллара.

Кроме того, страны "Большой восьмерки" с участием пяти важнейших стран с переходной экономикой хотят инициировать завершение в следующем году многолетних переговоров по устранению торговых препятствий, так называемого раунда "Доха-Развитие".

Еще один аспект - предоставление помощи бедным странам, а именно обеспечение их продуктами питания и водой. В предыдущем варианте коммюнике "Большой восьмерки" речь идет о намерении поддержать эти страны инвестициями в АПК. Эксперты рассчитывают на сумму в 15 млрд. долларов.

Саммит завершится 10 июля.

Полицейские и карабинеры, следящие за порядком в итальянской Аквиле, где в 8 июля открывается саммит "большой восьмерки", уверены, что представители антиглобалистских организаций не смогут помешать его проведению, однако не исключают, что несмотря на все предпринятые меры безопасности, антиглобалисты постараются максимально подобраться к месту встречи лидеров G8. "Я не думаю, что действия антиглобалистов каким-либо образом скажутся на проведении саммита. Более того, я вообще не уверен, что они рискнут приехать сюда", - сказал РИА Новости один из карабинеров, дежуривший около входа на территорию международного пресс-центра.

Однако собеседник агентства отметил, что исключать появления близ Аквилы представителей антиглобалистских и радикальных студенческих организаций он бы не стал. "Все возможно..." - добавил он. При этом карабинер не стал отвечать на вопрос, как именно правоохранительные органы будут действовать в том случае, если антиглобалисты приедут к месту проведения саммита. "Извините, но я не могу об этом говорить", - заключил он. Т

ем временем некоторые итальянские СМИ сообщают, что 10 июля, в день завершения встречи лидеров G8, в столицу области Абруццо собираются приехать сотни молодых антиглобалистов со всей Италии, чтобы провести очередную манифестацию.

Однако проникнуть в Аквилу противникам глобализации будет довольно сложно, так как за несколько километров до города на трассе появляются дежурящие полицейские машины, а на въезде стоит контрольно-пропускной пункт, который проверяет у машин необходимые для проезда пропуска.

Тем не менее, в преддверии открывающегося саммита антиглобалисты активизируют свои усилия и пытаются провести акции протеста. Так, во вторник утром в центре итальянской столицы несколько молодых людей, лица которых были закрыты платками, подожгли автомобильные покрышки на проезжей части, пытаясь таким образом заблокировать движение автотранспорта.

Одновременно была совершена попытка забаррикадировать выезд из Рима на автостраду Рим - Аквила, которая сейчас активно используется членами делегаций стран-участниц саммита G8. В акции, продолжавшейся около 15 минут, приняли участие несколько десятков человек. Они заявили, что хотят "освободить жителей Аквилы от "нашествия "большой восьмерки".

По данным правоохранительных органов Италии, антиглобалисты давно и детально разработали тактику совершения подобных акций, направленных, прежде всего, на создание транспортных проблем. Впервые они опробовали ее 18 мая в Турине, где в рамках подготовки саммита проходила встреча ректоров университетов стран G8.

Тогда антиглобалисты попытались блокировать движение автотранспорта в центре города, натягивая проволоку между светофорами и зажигая дымовые шашки. Для предотвращения подобных акций в дни саммита в понедельник спецподразделения итальянской полиции задержали 21 человек, 12 из которых попали под временный арест в Турине, остальные были задержаны в Падуе, Болонье, Неаполе и Аквиле.