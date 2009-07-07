ЕКА заказало EADS "космический грузовик"

Подразделение европейской аэрокосмической группы EADS Astrium в 2016 году разработает по заказу Европейского космического агентства (ЕКА) новый грузовой космический корабль ARV (Advanced Re-entry Vehicle), способный возвращаться на землю, говорится в коммюнике Astrium.

"Astrium должна определить требования, необходимые для создания грузотранспортной системы на Международную космическую станцию (МКС), способной вернуться на землю, а также необходимые этапы ее создания.

Общая стоимость программы ARV для ЕКА составит 21 миллион евро", - говорится в коммюнике. По мнению руководства компании, новая непилотируемая система, основанная на "космическом грузовике" предыдущего поколения ATV (Automated Transfer Vehicle), сможет совершить первый демонстрационный полет к 2016 году.

Первый европейский грузовой космический корабль "Жюль Верн" ATV стартовал к МКС 9 марта 2008 года и пристыковался к станции 3 апреля, доставив около девяти тонн различных грузов, в том числе топливо, продукты питания и научную аппаратуру. Он отстыковался от станции 6 сентября и закончил свое существование в водах Тихого океана 29 сентября. "Следующим этапом может стать изучение возможности использования ARV для транспортировки космонавтов в космос и их безопасное возвращение обратно", - утверждается в коммюнике.