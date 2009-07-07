Главное на 7 июля (вечер)

Хроника дня

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В Украине монетарная база в июне увеличилась на 3,9%, денежная масса – на 1%; НБУ снизил в мае валовые международные резервы на 1,6%; КГГА с 1 августа повысила тарифы для юридических лиц на коммунальные услуги; Минтранс продлил срок расторжения договоров о совместной деятельности в портах до 17 августа; завтра в итальянской Аквила начинается саммит стран «Большой восьмерки»

Финансы: В Украине монетарная база в июне увеличилась на 3,9%, денежная масса – на 1% – НБУ

В Украине монетарная база в июне текущего года увеличилась на 3,9% (с начала года – на 1,1%) – до 188,7 млрд. грн. При этом денежная масса увеличилась на 1% (с начала года уменьшилась на 8,3%) – до 472,7 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении Национального банка Украины, размещенном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, в июне т.г. объем наличных средств вне банков увеличился на 0,1% (с начала года уменьшился на 1%) – до 153,2 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в июне уменьшился до 32,4% по сравнению с 32,7% в мае.

Объем корсчетов коммерческих банков в июне увеличился на 32,8% (с начала года – на 19,5%) – до 22,34 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в июне уменьшился на 16,9% – до 4,2 млрд. грн.

Объем обязательных резервов, сформированных банками в июне т.г., составил 11,9 млрд. грн.

Нацбанк в июне осуществил операции по рефинансированию банков на общую сумму 8,9 млрд. грн. (с начала года – 55,8 млрд. грн.). Одновременно были проведены операции по мобилизации средств банков на общую сумму 7,8 млрд. грн. (с начала года – 39,5 млрд. грн.).

Средневзвешенная процентная ставка по операциям рефинансирования в июне составила 14,8% годовых, в том числе по кредитам овернайт – 18,3%. Средневзвешенную процентную ставку по мобилизационным операциями за отчетный период Нацбанк не сообщает.

Показатель прироста вкладов населения в июне (2,7%) был большим, чем в мае и апреле (0,7 и 0,6% соответственно). Показатель прироста депозитов физлиц с начала года пока еще является отрицательным. Увеличение объема депозитов населения в июне зафиксировано как в национальной валюте – на 2%, до 101,4 млрд. грн., так и в иностранной – на 3,4%, до 97,6 млрд. грн. В то же время кумулятивный показатель прироста депозитов физлиц с начала года все еще остается отрицательным (уменьшился на 7,7% – до 199 млрд. грн.).

Увеличение депозитов физических лиц позитивно повлияло на динамику общего объема депозитов, который в июне увеличился на 1,3% (в начала года уменьшился на 11,4%) – до 317 млрд. грн.

В июне продолжилась нисходящая тенденция в динамике депозитов юридических лиц, объем которых в этом месяце уменьшился в иностранной валюте на 9,6% – до 41,4 млрд. грн., тогда в национальной валюте – увеличился на 4,3%, до 76,5 млрд. грн.

Объем кредитов, предоставленных юрлицам, в июне увеличился на 1,2% (с начала года – на 1,4%) – до 466,5 млрд. грн. благодаря росту объема кредитов в гривне на 5,2% (с начала года – на 18%).

Общий объем кредитных вложений в июне увеличился на 0,4% (с начала года снизился на 2,6%) – до 714,7 млрд. грн.

В условиях достаточной ликвидности банковской системы средневзвешенные ставки на межбанковском кредитном рынке в июне снизились с 5,3 до 4%, в том числе по кредитам овернайт – с 3,2 до 2,6%.

После снижения в апреле и мае стоимость кредитов в национальной валюте не изменилась и составила 18,5%, тогда как в иностранной валюте уменьшилась – с 9,6 до 9,4%. В то же время интегральная ставка по кредитам увеличилась с 15,7 до 16%.

Средневзвешенная стоимость депозитов в гривне в июне увеличилась с 12,5 до 13,6%, тогда как в иностранной валюте уменьшилась с 9% до 8,3%. Интегральная ставка по депозитам не изменилась и составила 11%.

В июне т.г. в госбюджет поступило 1 млрд. 007,65 млн. грн. (с начала года – 8 млрд. 440,78 млн. грн.) от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), размещенных Министерством финансов Украины. Погашение и уплата дохода по ОВГЗ с начала года составили 3 млрд. 406,33 млн. грн., в том числе основной долг – 1 млрд. 966,62 млн. грн., уплата дохода – 1 млрд. 439,71 млн. грн.

Средневзвешенная доходность по ОВГЗ во время первичного размещения в июне составила 19,44% (с начала года – 13,85%).

Валовые международные резервы НБУ в мае снизились на 1,6%

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июне 2009 года (по оперативным данным) уменьшились на 1,6% или 448,73 млн. долл. – до 27 млрд. 343,14 долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (купля и продажа в долларовом эквиваленте) за июнь составил 11 млрд. 270,2 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 689,8 млрд. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (купля и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам июня составил 2 млрд. 937,5 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 212,3 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 725,2 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц увеличились на 408,6 млн. долл. и на 30 июня составили 12 млрд. 531 млн. долл.

По данным НБУ, в мае т.г. прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2008 года составил 5,7%, что было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 3,3 п.п.), так и укреплением номинального эффективного обменного курса гривни (на 2,4%). Против апреля РЭОК гривни снизился на 2,5% из-за снижения курса доллара к основным мировым валютам, включая евро, фунт стерлингов и японскую йену.

НБУ запрещено совершать любые действия с акциями Всеукраинского депозитария

Хозяйственный суд г. Киева своим определением от 3 июля запретил Национальному банку Украины (НБУ) совершать любые действия относительно приобретения акций Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ), а ВДЦБ совершать любые действия по закрытому размещению его акций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального депозитария Украины (НДУ), данным определением суд удовлетворил заявление НДУ об обеспечении его иска к НБУ и ВДЦБ.

По информации пресс-службы, Национальный депозитарий Украины 9 июня этого года обратился в Хозяйственный суд г. Киева с иском к НБУ и ВДЦБ о признании недействительным договора о создании ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» в части участия Национального банка Украины в его уставном капитале, а также договора купли-продажи ВДЦБ заключенного между НБУ и самим ВДЦБ. Как отмечается в иске НДУ, данными действиями была нарушена ст. 71 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и ст. 3 Закона Украины «О хозяйственных обществах», в соответствие с которыми НБУ не может быть участником или акционером ОАО.

В апреле 2008 года по инициативе Национального банка Украины было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ). В состав учредителей вошли НБУ, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).

Размер уставного фонда ВДЦБ составляет 80 млн. грн. Пакет НБУ в уставном фонде составляет 25%.

Ющенко просит Тимошенко принять меры по зарплатным долгам

Украины Виктор ЮЩЕНКО просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО принять немедленно меры для погашения задолженности по зарплате на предприятиях страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, сегодня Президент в письме на имя Ю.ТИМОШЕНКО выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся с ростом задолженности по зарплате на предприятиях страны, в частности на обогатительной фабрике «Яневская» Луганской области, работники которой зарплату не получают полгода.

С начала года задолженность на предприятиях Украины увеличилась на 26,8% и на 1 июня 2009 года превысила 1,5 млрд. грн. «Особую обеспокоенность главы государства вызывает рост с начала 2009 года в 1,4 раза долгов экономически активных предприятий, а это почти 70% общего долга», - сказала пресс-секретарь.

Ухудшается ситуация на государственных предприятиях, задолженность которых увеличилась на 21% и составляет 180 млн. грн.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент считает недостаточными и малоэффективными меры правительства в этом направлении. Несвоевременная выплата зарплаты приводит к социальному напряжению в трудовых коллективах и может иметь опасные общественные последствия.

И.ВАННИКОВА сообщила, что в письме В.ЮЩЕНКО просит премьера принять немедленные меры для погашения задолженности по зарплате как в государстве в целом, так и на фабрике «Яневская» в частности, и информировать его о результатах в трехдневный срок.

Евросоюз в сентябре проведет стресс-тесты банков

Стресс-тесты банков будут проведены в Евросоюзе в сентябре, сообщил во вторник еврокомиссар по финансам Хоаким Альмуния. Об этом передает РИА Новости.

"Для восстановления доверия на рынке нужна как можно большая транспарентность", - сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Альмунии, ряд стран ЕС, проведших стресс-тесты на национальном уровне, высказались за то, чтобы на европейском уровне они были организованы "гармонично", а их результаты обнародованы, как это имело место в США.

ЕС потребовал от Венгрии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии сократить дефициты бюджетов до 3% ВВП Европейский Союз потребовал во вторник от Венгрии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии за два-три года сократить дефициты их государственных бюджетов до допустимых размеров (3% ВВП), сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Все члены ЕС должны соблюдать "потолок", ограничивающий превышение государственных расходов над доходами 3% ВВП страны, однако глобальный финансово-экономический кризис вынудил многие из европейских стран резко превысить это допустимое значение, а некоторые из новых членов Евросоюза никогда не выполняли его с момента вступления. Теперь Венгрии, Литве и Румынии придется привести свой бюджет в соответствии с нормами ЕС до наступления 2011 года, тогда как Польша и Литва получили на один год больше. В связи с кризисом Венгрия, Латвия и Румыния получили многомиллиардную помощь от ЕС и МВФ, условия предоставления которой жестко регулируют объем дефицита, отмечает Ассошиэйтед Пресс.

Страхование: Российская компания приобретет 50% акций СК «Провидна»

Антимонопольный комитет разрешил ООО «Росгосстрах-Столица» (Московская обл., Россия) приобрести более 50% акций ЗАО «Страховая компания «Провидна» (г. Киев).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМК, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что ООО «Росгосстрах-Столица» предоставляет страховые услуги и не осуществляет деятельность в Украине.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Провидна» (правопреемник ЗАО «СК ИФД КапиталЪ Страхование») работает на страховом рынке Украины с 1995 года. С 2006 года входит в группу компаний «Росгосстрах».

Компания представлена 419 офисами в 386 городах Украины.

Группа компаний «Росгосстрах» представляет собой вертикально интегрированный холдинг, в который входят ОАО «Росгосстрах», 3 региональных и 7 межрегиональных универсальных страховых компаний.

Объем страховых платежей СК «Провидна» по итогам первого квартала 2009 года составил 164,3 млн. грн., страховые выплаты – 72,3 млн. грн.

В середине июля 2008 года Антимонопольный комитет Украины разрешил GOGNES HOLDING LIMITED (г. Никосия, Кипр) приобрести более 50% акций ЗАО «Страховая компания «Провидна».

Столица: КГГА с 1 августа повысил тарифы для юридических лиц на коммунальные услуги

Киевская городская государственная администрация утвердила новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для бюджетных учреждений и других потребителей, которые будут введены с 1 августа этого года.

С текстом соответствующего распоряжения “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению холодной и горячей воды и водоотвода для бюджетных учреждений и других потребителей” №758 от 30 июня 2009 г. можно ознакомиться на официальном сайте муниципальной газеты «Крещатик».

Настоящим документом признаны утратившими действие, с момента введения в действие тарифов, распоряжения относительно новых тарифов на ЖКУ для юридических лиц с 1 июня 2009 г., а именно распоряжение от 29 апреля 2009 г. №519 “О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей (с изменениями и дополнениями, внесенными распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 27.05.2009 №619) и №517 “Об установлении согласования тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотвода холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей”.

В соответствии с последним распоряжением, тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод для небюджетных организаций установлены на уровне 5,54 грн. за 1 куб. м; для бюджетных - 4,59 грн. за 1 куб. м (было 2,82 грн. за 1 куб м - для бюджетных учреждений; 4,50 грн. – другие потребители, с 1 июня предлагалось установить 4,88 грн. за 1 куб. м как для бюджетных организаций, так для других потребителей – УНИАН). КГГА установила разные тарифы на горячее водоснабжение и отопление для указанных групп потребителей в зависимости от того, какой зоне обслуживания - ЗАО «ЭК «Дартеплоцентраль» (бывшая «Укр-Кан-Пауэр») или АК «Киевэнерго» – принадлежат теплопункты, обслуживающие здания бюджетных учреждений и других юридических лиц.

Тарифы на отопление для коммерческих организаций, расположенных в зоне обслуживания «Киевэнерго», утверждены в размере 20,78 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный сезон, в зоне обслуживания «Дартеплоцентраль» - 11,15 грн. за 1 кв. м; для бюджетных организаций - 15,04 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади - в зоне «Киевэнерго» и 8,74 грн. за 1 кв. м - в зоне «Дартеплоцентрали» (было 5,38 грн. за 1 кв. м для обеих групп юрлиц, а с 1 июня для бюджетных организаций и др. юрлиц предлагалось в зоне «Киевэнерго» установить 11,63 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц; в зоне «Дартеплоцентраль» - 9,78 грн. за 1 кв. м - УНИАН).

Тарифы на централизованное снабжение горячей воды (при наличии в помещении средств учета) и отведение для коммерческих организаций в зоне «Киевэнерго» установлены в размере 45,33 грн. за 1 куб. м, в зоне «Дартеплоцентрали» - 27,29 грн. за 1 куб. м.; для бюджетных учреждений, которые находятся в зоне «Киевэнерго», - 33,41 грн. за 1 куб. м. и 21,65 грн. за 1 куб. м в зоне «Дартеплоцентрали» (было для бюджетных учреждений 14,89 грн., для других потребителей - 16,57 грн., а с 1 июня предлагалось ввести тариф в размере 27,07 грн. за 1 куб. м для обеих групп потребителей в зоне «Киевэнерго» и 23,84 грн. за 1 куб. м - в зоне обслуживания «Дартеплоцентраль» - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 1 мая с.г. столичная власть в спецвыпуске муниципальной газеты «Крещатик» обнародовала распоряжение от 29 апреля с.г. за №№516, 517, 518, 519 и 520 о новых тарифах на жилищно-коммунальные услуги для населения, бюджетных учреждений и других потребителей, которые вводятся в Киеве с 1 июня 2009 г.

Распоряжение №520 «О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения» №516 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды для населения» и №518 «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» остаются действующими. Ими предусмотрено проведение первого этапа повышения тарифов на ЖКУ к экономически обоснованному уровню. В соответствии с этими решениями, стоимость услуг вырастет приблизительно на 50%.

Ранее и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения и коммунальные услуги для юридических лиц предусматривается довести до экономически обоснованного уровня в 3-4 этапа до июля 2010 года.

ТЭК: Швейцарская Airol Beteiligungen купит углетрейдера «Рось»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) выдал разрешение компании Airol Beteiligungen AG (г. Цюрих, Швейцария) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Рось» (г. Запорожье).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Отмечается, что ООО «Рось» занимается оптовой торговлей углем, рудами и продукцией химической промышленности.

Вместе с тем, АМК выдал разрешение компании Airol Beteiligungen на приобретение ООО «Запорожсталь-РС» (г. Запорожье), которое занимается инвестированием в ценные бумаги.

Также в сообщении сказано, что такое приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высших органах управления эмитентов.

Компании Airol Beteiligungen AG (г. Цюрих, Швейцария) осуществляет инвестиционную деятельность в ценные бумаги и не занимается хозяйственной деятельностью в Украине.

Ющенко: Украина финансирует проекты по ЧАЭС

Украина подтверждает свое участие в финансировании проектов на территории Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая сегодня на совместном заседании Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда «Укрытие» и Ассамблеи стран-доноров Счета ядерной безопасности, которая проходит сегодня в Киеве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что приветствует решение ЕБРР об участии в данных программах не только в качестве администратора, но и в статусе финансового донора.

Он подчеркнул, что Украина как никто другой заинтересована в финансировании программ по консервированию объектов Чернобыльской АЭС.

«Ежегодно на эти цели Украина тратит 1 млрд. долл. Это больше, чем мы можем позволить себе на здравоохранение», - сказал он.

По его словам, обеспокоенность украинской стороны вызывает задержка реализации ряда проектов. В частности, ввод объекта «Укрытие» перенесен на 2012 год, а срок ввода в эксплуатацию завода по переработке жидких радиоактивных отходов перенесен на 9 лет.

Глава государства подчеркнул необходимость дополнительных финансовых усилий стран-доноров для превращения объектов Чернобыльской АЭС в экологически безопасную систему, которая бы гарантировала безопасность хранения там отходов «по крайней мереё, на сто лет».

Президент Украины также отметил, что необходимо не допустить увеличения стоимости строительства объектов по консервации радиоактивных отходов. «Это возможно за счет более эффективного управления процессом», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что в данном вопросе есть полное взаимопонимание между президентом, ВР и Кабинетом министров Украины.

Глава государства подчеркнул, что четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мирового сообщества. По его словам, там хранится свыше 150 т твердых радиоактивных отходов, в том числе, 5,5 тонн - свежего и 15 – отработанного ядерного топлива.

«В условиях глобального изменения климата, которое мы сейчас наблюдаем, не участие в этом аспекте было бы легкомысленным», - добавил он.

Справка УНИАН. Предыдущее заседание ассамблеи состоялось в июле 2008 года в Лондоне, где были заслушаны отчеты компаний о состоянии работ по проектированию нового безопасного укрытия (конфайнмента, НБК) над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, отчет о ходе строительства хранилища отработанного ядерного топлива-2 (ХОЯТ-2) сухого типа и завода по переработке жидких радиоактивных отходов.

Взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС 26 апреля 1986 года стал причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.

Аукцион по продаже 25% госакций "Полтаваоблэнерго" снова не состоится

Назначенные на завтра, 8 июля, повторные аукционные торги по продаже 25%-ного госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) вновь не состоятся из-за отсутствия заявок. Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Согласно сообщению, следующие торги по этому пакету будут проведены через неделю.

Исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил 29 июня журналистам, что Фонд пока не планирует снижать стартовую цену выставляемых на продажу госпакетов облэнерго.

Напомним, назначенные ранее аукционы по продаже 25%-ного госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже также не состоялись из-за отсутствия заявок.

Номинальная стоимость 25% пакета акций "Полтаваоблэнерго" составляет 13,8 млн. грн. Стартовая ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 19% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат компании Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% – Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% – Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% – Margaroza Commercіal Lіmіted (все – Кипр).

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении НАК "Энергетическая компания Украины".

Российская "ТВЭЛ" увеличила чистую прибыль в 2008 г. в 5,1 раза

Чистая прибыль ОАО "ТВЭЛ", занимающего 17% мирового рынка ядерного топлива, за 2008 год выросла в 5,1 раза - до 29,926 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на годовой отчет компании.

Выручка от продаж компании в 2008 году достигла 51,961 миллиарда рублей против 37,293 миллиарда рублей в 2007 году. По итогам 2008 года объем реализации ОАО "ТВЭЛ" общепромышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках превысил план на 7% и достиг 5,6 миллиарда рублей. В том числе на рынках Западной Европы, США и Южной Кореи кальциевой продукции реализовано на 14 миллионов долларов, литиевой - на 9 миллионов долларов.

ОАО "ТВЭЛ" на 100% принадлежит атомному холдингу ОАО "Атомэнергопром". В 2007 году чистая прибыль компании составила 5,826 миллиарда рублей.

Международное сотрудничество: Украина предлагает Австрии ряд проектов в энергетической, аграрной и космической отраслях - Ющенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на украинско-австрийском бизнес-форуме, который проходит сегодня в Киеве.

По его словам, также наша страна заинтересована в сотрудничестве с Австрией в сферах самолето-, машиностроения и тому подобное.

«Здесь непочатый край работы, и миссия сегодняшнего форума заключается в одном – бизнесу Украины и Австрии нужен диалог», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Во время выступления Президент рассказал о ситуации в украинской экономике и о влиянии мирового финансового кризиса на нее. В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил о резком сокращении объемов экспорта и, как следствие, недополучении большого объема валюты, что в свою очередь повлияло на финансовый рынок.

Также Президент рассказал о мерах, предпринятых Украиной для преодоления последствий кризиса.

«Нам пришлось девальвировать гривню с начала экономического кризиса на 52%. Я об этом нечасто говорю, но я уверен, что это один из стратегически правильных шагов, который сегодня дает возможность поднять с колен украинского экспортера, это один из шагов для улучшения состояния украинской экономики», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Среди задач, которые власть еще должна выполнить, глава Украинского государства отметил возможность оптимизации показателей государственного бюджета.

Возвращаясь к украинско-австрийским отношениям, Президент отметил, что сегодня их можно ставить в пример, поскольку существует совершенная договорная база, большое количество австрийских компаний работает на украинском рынке.

«Наша цель – сформировать такое экономическое поле, которое будет адекватно для европейского бизнеса», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, в своем выступлении Президент затронул вопрос транзита российского газа в ЕС. Он в который раз заверил, что Украина не допустит перебоев с поставками газа в Европу.

«Я уже говорил: в Украине еще не родился политик, который бы закрыл кран поставки газа в Европу. Напротив, мы будем перекрывать краны десяткам национальных потребителей для того, чтобы показать, насколько важно для нас сотрудничество с Европейским Союзом, европейским потребителем», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Завтра в итальянском городе Аквила начинается саммит стран «Большой восьмерки»

Важнейшая тема саммита - дальнейшие поиски выхода из финансового и экономического кризиса и совместная борьба с ее последствиями, сообщает “Немецкая волна”.

Обсуждение проблем и последствий финансового кризиса стоит на первом месте в повестке дня саммита "Большой восьмерки". Эта встреча должна стать своеобразным продолжением мирового финансового саммита в Лондоне, который состоялся в начале апреля.

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, в частности, намерена начать дискуссию о возвращении к курсу консолидации, так называемой стратегии выхода. Речь идет о дальнейшей судьбе многочисленных государственных гарантий, а также о том, каким образом можно будет изъять из обращения миллиардные суммы денег, которые были инвестированы в рынки для их стабилизации.

Участники саммита также рассмотрят вопрос ценовой политики на нефть и валютные проблемы, в частности, будущую роль американского доллара.

Кроме того, страны "Большой восьмерки" с участием пяти важнейших стран с переходной экономикой хотят инициировать завершение в следующем году многолетних переговоров по устранению торговых препятствий, так называемого раунда "Доха-Развитие".

Еще один аспект - предоставление помощи бедным странам, а именно обеспечение их продуктами питания и водой. В предыдущем варианте коммюнике "Большой восьмерки" речь идет о намерении поддержать эти страны инвестициями в АПК. Эксперты рассчитывают на сумму в 15 млрд. долларов.

Саммит завершится 10 июля.

Транспорт: Минтранс продлил срок расторжения договоров о совместной деятельности в портах до 17 августа Срок расторжения договоров о совместной деятельности в морских торговых портах продлили на 2 месяца - до 17 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра транспорта и связи-глава Госморречадминистрации Михаил ЧУБАЙ.

По его словам, часть договоров уже расторгнута, часть переведена в другие формы сотрудничества. «В каждом конкретном случае отдельно подходим», - сказал он. В то же время, он отметил, что существуют договора, расторжение которых может негативно отразится на работе порта. В частности, как пример, глава Госморречадминистрации назвал Одесский порт, в котором существует угроза потери транзита российской нефти через порт при разрыве договора о совместной деятельности с оператором нефтяного терминала, что повлечет потери в миллионы долларов для порта.

По словам М.ЧУБАЯ, такие сложные ситуации относительно расторжения договоров будут решаться на более высоком уровне, чем Минтранссвязи, по согласованию с причастными министерствами.

Он также отметил, что часть договоров не удается разорвать из-за судебных тяжб. Как пример, он назвал ситуацию с судебным спором в Ильичевском порту с ЧП «Укртрансконтейнер».

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины обязало руководителей «Укрморречфлота», Госавиаадминистрации, Госсвязи и Госспецтрансслужбы под персональную ответственность принять меры по прекращению (или изменению правовой формы) договоров о совместной деятельности.

Согласно поручению, до 17 июня т.г. по каждому действующему договору о совместной деятельности (СД) должен быть разработан механизм выхода из СД и, в случае необходимости, перехода на другие формы взаимоотношений.

«Совместная деятельность нанесла колоссальный ущерб государству, поэтому принято решение министерством и правительством категорически отказаться от такой формы взаимодействия с бизнесом. Мы развиваем другие формы: концессия, аренда, прямые инвестиционные проекты», - ранее отмечал экс-министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.