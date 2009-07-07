Курс НБУ на 08.07.09
20:02, 07 июля 2009Разное
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Официальный курс НБУ на 08.07.09 100 USD США – 763.0000 (7 июля – 763.7700) 100 EUR – 1069.6497 (7 июля – 1061.4112) 10 RUR – 2.4246 (7 июля – 2.4313) Учетные курсы банковских металлов на 08.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 961 XAG 10 Серебро-1016.32 (7 июля-995.19) 962 XPT 10 Платина-87058.30 (7 июля-88597.32) 964XPD10 Палладий-18464.60(7 июля-18559.61)
Официальный курс НБУ на 08.07.09
100 USD США – 763.0000 (7 июля – 763.7700)
100 EUR – 1069.6497 (7 июля – 1061.4112)
10 RUR – 2.4246 (7 июля – 2.4313)
Учетные курсы банковских металлов на 08.07.09 за 10 тройских унций (грн.)
961 XAG 10 Серебро-1016.32 (7 июля-995.19)
962 XPT 10 Платина-87058.30 (7 июля-88597.32)
964XPD10 Палладий-18464.60(7 июля-18559.61)
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