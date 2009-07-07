Анонс на 8 июля

Заседание Кабинета министров Украины

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится презентация пособия по лизингу. Организатор - Проект "Доступ к кредитам в Украине". Практический опыт Пособия будет полезен госслужащим, которые принимают участие непосредственно в законотворческом процессе, и которые в дальнейшем будут стимулировать развитие лизинга наравне с другими направлениями инвестиционной деятельности, специалистам лизинговых компаний, студентам ВУЗов, сотрудникам банков и страховых компаний, производителям, поставщикам и продавцам основных средств, партнерство лизинговых компаний с которыми станет более взаимовыгодным. Участники: топ-менеджеры и ведущие сертифицированные специалисты лизинговых компаний, представители Госкомфинуслуг, ВУЗов, Агентства США по международному развитию (USAID).

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При участии заместителя председателя КГГА Людмилы Денисюк начнется рабочая поездка по проверке работы Соломенского и Голосеевского районных разрешительных центров г. Киева.

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Круглый стол на тему: «Рынок шин в Украине: угроза «черного» и «серого» импорта. Проблемная ситуация», организованный агентством PRP Ukraine при поддержке журнала «Эксперт».Будут представлены результаты исследования «Изучение украинского рынка легковых шин» и развернута профессиональная дискуссия относительно текущей ситуации на рынке.

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В редакции газеты «Крещатик» состоится круглый стол на тему: «Рейдерство в Украине: участники, заказчики, способы противодействия». Организатор: Киевский Медиа Холдинг. Приглашены: Ксения Ляпина, народный депутат Украины; Андрей Семидидько, директор Антирейдерского Союза; Дмитрий Дорофеев, генеральный директор ООО ЮКК «Дорофеев, Скуратовский и партнеры»; Леся Ковтун, адвокат адвокатского объединения «Волков, Козьяков и партнеры» и др.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Станет ли проще вести бизнес в Украине? Сможет ли Украина за полгода кардинально улучшить свои международные рейтинги?" Участники: глава комитета ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательству Наталья Королевская и руководитель проекта IFC "Деловая среда и развитие предпринимательства в Украине" Санжар Ибрагимов. 25 июня ВРУ приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о содействии ведению предпринимательской деятельности», упрощающий открытие и ведения бизнеса в Украине. Закон кардинально реформирует наиболее болезненные для малого бизнеса процедуры, в частности создание компании, выдачу разрешений и получение лицензий. На пресс-конференции также будут озвучены результаты опроса населения Украины о том, как повлияло бы стократное сокращение минимального уставного капитала для ООО на решение об открытии своего предприятия (ул.Крещатик, 4 ,конференц-зал).

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Киевский городской председатель Леонид Черновецкий и первый заместитель председателя КГГА Ирэна Кильчицкая вручат ключи от квартир очередникам.

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Пресс-конференция, посвященная итогам работы фондового рынка Украины в I полугодии 2009 года. Участники: председатель Совета директоров ОАО «Фондовая биржа ПФТС» Ирина Заря, член Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Сергей Бирюк, директор из развития ОАО «Фондовая биржа ПФТС» Игорь Селюцкий.

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Пресс-конференция на тему: “Подорожание бензина: украинцы платят за борьбу за кресла?”. Приглашены: Глеб Простаков, аналитик United Petroleum Consultants (UPECO); Сергей Сапегин, директор Научно-технического центра «Психея»; Константин Бородин, руководитель Центра энергетических исследований; Владимир Омельченко, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова; Владимир Емелин, директор Украинского объединения «Укрнефтехимпереработка»; представитель Антимонопольного комитета.

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений проведет комитетские слушания на тему: «Система научного обеспечения развития агропромышленного комплекса Украины в современных экономических условиях".

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Состоится заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. В 14- 45 председатель Комитета Наталия Королевская даст брифинг для СМИ.

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Международный фонд «Единый мир» проведет презентацию книги «Глобальный финансовый кризис: уроки для мира и Украины», которая написана докторами экономических наук, профессорами Игорем Бураковским и Алексеем Плотниковым. Участники презентации: Стефан Гуллгрен, посол посольства Швеции; Пабло Сааведра, и.о. председателя Всемирного банка в Украине; Марчин Свенчицки, директор аналитически-совещательного центра Голубой ленты ПРООН, Йоанна Казана Вишневецкая, зам. Постоянного Представителя Программы развития ОООН в Украине, Урсула Кох-Лаугвитц, директор Регионального представительства в Украине и Беларуси и др.