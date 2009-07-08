ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Названа цена Евро-2012», в котором пишет, что в распоряжении издания оказался обновленный план подготовки и проведения в Украине Евро-2012. Его стоимость - 127 млрд. грн. Сегодня правительство рассмотрит обновленный план. Документ разработан Министерством экономики. Предыдущий план, принятый в феврале 2008 года, предполагал, что общий объем финансирования подготовки к еврочемпионату составит 163 млрд. гривень…

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20090708054933.shtml

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Также «Дело» в материале «Национальный Кредит» уходит к частному инвестору» пишет о том, что, как стало известно изданию, инвестором, который ведет переговоры с временным администратором банка «Национальный кредит» по вхождению в капитал финучреждения, является экс-руководитель киевского областного филиала Укрсоцбанка Андрей Онистрат. Планируется, что он выкупит акции дополнительной эмиссии банка на 30 млн. грн. «Национальный Кредит» может стать вторым после ПИБа банком с временной администрацией, который будет продан частному инвестору…

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20090708054933.shtml

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«Дело» в публикации «Июньские автопродажи - самые низкие за время кризиса» пишет о том, что июнь оказался для автотрейдеров самым холодным месяцем. Автоэксперты считают, что осенью рынок автопродаж ожидает небольшой рост. Но оживление будет зависеть от того, отменят ли 13% надбавку на импорт авто…

http://delo.ua/news/109295/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Константин Жеваго вышел в цвет» пишет о том, что основной собственник горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго занялся венчурными инвестициями. Вчера компания Toledo Mining Corp., занимающаяся добычей никелевой руды на Филиппинах, объявила, что контролируемая украинским бизнесменом Fevamotinico S.a.r.l. покупает 9,8% ее акций. Сумма сделки оценивается всего в 1,13 млн. фунтов стерлингов. Но отраслевые аналитики считают, что сейчас подобные активы, занимающиеся цветными металлами, просто недооценены вследствие падения спроса из-за кризиса…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1200459

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«Коммерсант-Украина» в материале «Банки доверились государству» пишет – банки начали активно скупать государственные долговые ценные бумаги, после того как Минфин решил продавать трехмесячные облигации внутреннего госзайма с доходностью до 20%. На последнем аукционе 6 июля Минфин продал короткие бумаги на рекордную сумму – 900 млн. грн. Банкиры объясняют ситуацию возможностью получить высокую доходность на рынке в условиях отсутствия возможности кредитования экономики на короткие сроки…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1200465

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Доллару доверили гривны» пишет о том, что незначительная ревальвация гривни в июне – всего на 0,15% – привела к активной скупке долларов населением, которое приобрело у банков валюты на 0,5 млрд долл. больше, чем продало. По мнению банкиров, население не могло скупить рекордный за четыре месяца объем валюты – 1,7 млрд дол. Скорее всего, разница ушла в теневую экономику. При этом эксперты уверены, что спрос на доллары прекратится только после окончательной стабилизации курса гривни и значительно вырастет, если Верховная Рада увеличит минимальную зарплату…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1200427

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«Экономические известия» в материале «Страна готовится к займам» пишут о том, что Украина вряд ли сумеет разместить свои еврооблигации. Даже если это произойдет, то по пятилетним бумагам придется платить примерно 19% годовых в долларах. В качестве альтернативы правительство может прибегнуть к непрозрачным частным займам…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180513

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Издание «Экономические известия» в публикации «Кризис перенесли на зиму» пишет о том, что Украина в разгар предстоящей зимы может столкнуться с углублением энергетического кризиса, если правительство Юлии Тимошенко не откажется от тарифного популизма в отрасли…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180506

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«Газета по-киевски» в публикации «Как вам в Крыму отдыхалось?» пишет – издание встретило на вокзале киевлян, приехавших симферопольским поездом, и расспросила, как обстоят дела с отдыхом в Крыму. Что, почем и где…

http://mycityua.com/articles/travels/2009/07/07/100501.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Гривне прогнозируют укрепление до 7,5 грн. за доллар» пишет – по мнению экспертов, если НБУ продолжит «кормить» рынок долларами, это позволит уже к середине июля обвалить курс до 7,5 грн./долл. и держать его пару месяцев…

http://www.segodnya.ua/news/14063562.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «АМК: «временный» пост с далеко идущими последствиями…» пишет - уже более года Мельниченко пребывает в должности и.о. председателя АМК, а те, кто может эту приставку аннулировать, почему-то этого не делают. И, очевидно, не сделают...

http://economics.unian.net/rus/detail/16251

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Президент и коллегия ГПУ, СБУ, Гостаможни: пули ушли «в молоко» подает репортаж о расширенной коллегии Генпрокуратуры, СБУ и Гостаможслужбы при участии представителей НБУ, а также Президента…

http://economics.unian.net/rus/detail/16281

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «За что дискредитируют «газовый кредит» пишет - балансируя между интересами России и ЕС, Кабмин пытается выбить кредит для закачки газа в ПХГ. Первые не дают, боясь невозврата, вторые задаются вопросом - зачем так много…

http://economics.unian.net/rus/detail/16305

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Три года на дне» пишет о том, что российская экономика будет медленно выбираться из ямы: даже к 2012 г. ее объем будет меньше, чем в 2008 г., прогнозирует Минэкономразвития…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/08/203943

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Издание «Известия» в публикации «Саммит на руинах» пишет о том, что сегодня в итальянском городе Аквила, который после разрушительного землетрясения продолжает время от времени потряхивать, начнется очередной саммит "большой восьмерки". Как заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович, приоритетные темы - борьба с финансовым кризисом и продовольственная безопасность. Доллар, меж тем, никто свергать не собирается…

http://www.izvestia.ru/economic/article3130429/

(УНИАН)