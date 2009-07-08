Суд дал разрешение на арест Лозинского

Печерский районный суд столицы удовлетворил представление Генеральной прокуратуры об аресте бывшего народного депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН газете «Сегодня».

«Вынесенное решение гласит о задержании и немедленной доставке ЛОЗИНСКОГО в суд, - заявил В.ЩЕТКИН. - Это должно активизировать оперативно-розыскные мероприятия. На вчерашний день его не нашли, и сам он не объявился».

Также, сказал он, «данных Государственной пограничной службы о том, что человек с такой фамилией и внешностью пересекал границу Украины, нам не поступало».

«Скорее всего, беглец прячется где-то в стране, но возможно всякое - изменил внешность, подделал документы», - добавил В.ЩЕТКИН.

По словам замгенпрокурора, арестованные днем раньше бывшие прокурор Голованевского района Евгений ГОРБЕНКО и начальник райотдела милиции Михаил КОВАЛЬСКИЙ плотно общаются со следователями.

Как сообщал УНИАН, 7 июля министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявлял, что не исключает, что В.ЛОЗИНСКИЙ может находиться на территории Украины в домовладении какого-то из народных депутатов, поскольку, согласно закону, помещения, как и их владельцы, являются неприкосновенными для вмешательства правоохранительных органов.