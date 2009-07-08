Италия встречает G8 забастовками на АЗС и заводах Fiat

Италия встречает саммит "Большой восьмёрки" массовыми забастовками и демонстрациями антиглобалистов. В стране сегодня не открылись автозаправочные станции в связи с национальной забастовкой, которая продлится до пятницы. Ее участники выражают несогласие с нефтегазовыми компаниями и правительством Сильвио Берлускони в вопросе цен на энергоносители.

Попытки министра экономики Клаудио Скайолы договориться с забастовщиками и профсоюзами результатов пока не дали. Сегодня контакты будут продолжены параллельно с консультациями правительства с дирекцией итальянского нефтегазового концерна ENI, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Одновременно прекратили работу сборочные цеха автогиганта Fiat на Сицилии, в городке Термини-Имерезе. Сегодня с утра рабочие устроили пикет перед входом на завод. Эта акция направлена против решения руководства туринского Fiat остановить производство на сицилийском филиале с 2012 г.

В течение дня прибывшие из Сицилии сотни автостроителей будут проводить манифестации протеста в центре Рима, в районе площади Барберини, в дополнение к демонстрациям антиглобалистов, протестующих против начинающегося сегодня саммита G8.

Как сообщал УНИАН, саммит "Большой восьмёрки" будет проходить в итальянском городе Л`Аквила три дня. К участию приглашены представители порядка 30 стран мира.

В частности, на 8 июля намечено проведение ряда мероприятий только в формате "восьмерки". Лидеры ведущих мировых экономик обсудят проблематику финансового кризиса, глобальные вопросы (климат, содействие развитию), а также актуальные вопросы международной политической повестки дня (нераспространение, ситуация вокруг иранской ядерной программы, ядерная проблема Корейского полуострова, Ближневосточное урегулирование и другие региональные вопросы).

9 июля пройдет встреча в расширенном формате "восьмерка" + "пятерка" (Китай, Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР) + Египет. На ней будут рассмотрены вопросы новых источников экономического роста, перспективы продвижения Хайлигендаммского процесса, поиск новых форм его развития.

На утро 10 июля запланирован рабочий завтрак в формате - лидеры "восьмерки" + главы ведущих африканских государств + представители международных организаций.

Среди тем, предлагаемых к обсуждению, - оказание международного содействия странам Африки в преодолении последствий глобального финансово-экономического кризиса, в том числе через создание современной инфраструктуры и обеспечение энергетической безопасности и т.д.

Финальное мероприятие саммита - рабочее заседание в расширенном составе - с участием всех приглашенных на саммит стран. В повестке дня стоят такие темы, как воздействие кризиса на развивающиеся страны, в т.ч. на страны Африки, а также проблема продовольственной безопасности.

По итогам саммита предполагается принять итоговое заявление лидеров "Группы восьми", заявления лидеров "Группы восьми" по нераспространению и по борьбе с терроризмом, совместное заявление лидеров "Группы восьми" и "Группы пяти", заявление Форума ведущих экономик мира по климатическим изменениям, совместное заявление лидеров "Группы восьми" и стран Африки по водным ресурсам и санитарии, совместное заявление участников встречи в широком составе по продовольственной безопасности.