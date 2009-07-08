БЮТ будет инициировать проведение заседаний ВР

Фракция БЮТ не собирается идти на парламентские каникулы, и на следующей неделе будет инициировать проведение дополнительных пленарных заседаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он заметил, что текущая сессия Верховной Рады закрываться не будет. «Мы собрали 150 подписей, и мы будем в зависимости от того, какая будет ситуация в стране, предлагать дополнительные заседания», - сказал депутат.

По словам И.КИРИЛЕНКО, в условиях критической ситуации в Украине закрывать парламентскую сессию абсурдно. «150 подписей у нас есть, уже на следующей неделе будет дополнительное заседание», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО сообщил, что сегодняшнего пленарного заседания не будет, так же, как, вероятно, не состоится завтрашнее заседание.

И.КИРИЛЕНКО пояснил это тем, что фракция Партии регионов требует в первую очередь рассмотреть законопроект о повышении социальных стандартов. При этом он добавил, что любые предложения рассмотреть этот проект после того, как его изучат профильный комитет и правительство, отвергаются.

«Завтрашнего заседания, если будут настаивать так же, как и сегодня, тоже не будет, если будут настаивать только на законопроекте, который в глаза никто не видел», - сказал лидер фракции БЮТ.

«Мы будем инициировать дополнительные заседания, и на протяжении июля, и на протяжении августа мы на каникулы не идем», - сказал И.КИРИЛЕНКО.