Главное на 8 июля (день)

Новости ТЭК

Украина в июне закачала в подземные хранилища 1,1 млрд. кубометров российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая заседание Кабинета министров.

По ее словам, Украина 6 июля полностью рассчиталась за импортированный российский газ, как это предусмотрено соглашением с "Газпромом".

Как отметила премьер-министр, закачка газа в ПХГ продолжается.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что все заявления высоких политиков, политиканов Украины, которые говорили о том, что НАК «Нафтогаз Украины» находится в плохом состоянии и не способен рассчитываться, – все это политическая шумиха и политическая провокация. Мы будем, как правительство, четко выполнять свои функции, и «Нафтогаз» за природный газ будет рассчитываться своевременно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра, это и является утверждением настоящей независимости Украины, как энергетической, так и политической.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство очистило «Нафтогаз» от коррупционных схем, и сегодня компания оздоравливается, набирает оборотов в работе. «И мы, как правительство, будем сегодня также рассматривать подходы затем, чтобы как и государственным банкам, как и тем банкам, которые нуждаются в помощи правительства, НАК «Нафтогазу» увеличить капитал, чтобы компания работала стабильно», - сказала премьер.

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 7 июля, снизились на фоне усилившихся волнений инвесторов в связи с глобальным снижением спроса на сырье и энергопотребление.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,82 доллара - до 62,73 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,12 доллара - до 62,93 доллара за баррель, передает Reuters.

ООО «Корсан» перечислило 2,1 млрд. грн. за приобретенные на аукционе 27 июня 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.),.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления акционерного капитала ЗАО «Укртатнафта» Игорь ЛЕЩЕНКО.

«Полная сумма перечислена еще 30 июня. Таким образом, «Корсан» выполнил условия по договору в полном объеме», - сказал он.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует 50 млн. долл. США в акционерный капитал ОАО «Галнафтогаз» - оператора крупной сети заправочных станций в Украине под торговой маркой «ОККО».

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Указывается, что данная транзакция укрепит баланс и ликвидность компании, с которой ЕБРР связывает длительный опыт сотрудничества, а также поможет смягчить негативные последствия финансового кризиса и девальвации гривни.

В ЕБРР считают, что данная инвестиция поможет ОАО «Галнафтогаз» продолжить реализацию своей стратегии развития путем выборочного приобретения новых АЗС и модернизации существующих с помощью мероприятий по повышению энергоэффективности.

Также сообщается, что в рамках данного проекта ОАО «Галнафтогаз» выполнит Программу корпоративного управления.

Кроме того отмечается, что данный проект соответствует Энергетической политике Банка, в которой подчеркивается важность инвестиций в акционерный капитал как инструмента, способствующего переходу к рыночной экономике. Стратегия деятельности ЕБРР в Украине предполагает предоставление помощи в финансировании развития и расширения высококачественных операторов рынка розничной торговли топливом, что также отражено в данной транзакции.

Финансовый рынок

Правительство сегодня на заседании планирует утвердить письмо намерений в Международный валютный фонд. Об этом сегодня, открывая заседание Кабинета министров, сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, это будет письмо намерений, которые Кабмин вместе с Национальным банком Украины будет передавать МВФ.

«По сути дела, это второе корректирование программы между Украиной и Международным валютным фондом», - сказала премьер-министр.

При этом она отметила, что сотрудничество с МВФ, участниками которого является правительство с НБУ, как раз и является «настоящей антикризисной программой». «Поскольку меморандумы и специальные письма намерений, которые подписаны, как раз и означают лаконичную действенную абсолютно конкретную программу по выведению страны из кризиса. Правительство Украины выполняет эти программы абсолютно четко», - сказала она, выразив убеждение, что сотрудничество с МВФ и в дальнейшем будет успешным.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, все займы будут направляться на укрепление национальной валюты, финансовой дисциплины, государственного бюджета. «Я надеюсь, что сегодня такое письмо намерений будет одобрено, и это будет шагом к общему корректированию программы между Украиной и МВФ», - отметила премьер.

Министерство финансов Украины 6 июля разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 940 млн. 451 тыс. 114 грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства, размещенном на официальном сайте Минфина.

В частности, Минфин разместил 30 тыс. облигаций на сумму 899 млн. 31 тыс. 794 грн. со сроком погашения 7 октября 2009 г. Уровень доходности облигаций составляет 20% годовых.

Также Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 41 млн. 419 тыс. 320 грн. со сроком погашения 11 апреля 2012 г. и ставкой доходности на уровне 22,5% годовых.

Компания «XXI Век» на внеочередном собрании акционеров 7 июля утвердила все необходимые резолюции для реструктуризации своего долга по еврооблигациям на сумму 175 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в частности, была утверждена схема реструктуризации, внесены изменения в Устав относительно полномочий независимого директора, номинированного держателями облигаций.

"Сегодня компания завершила реструктуризацию основного долга, также работает над реструктуризацией других долгов, решения по которым планируются в ближайшее время, что позволит нам реализовывать дальнейшее развитие компании и ее проектов», - сказал генеральный директор компании «XXI Век» Георгий ЦАГАРЕИШВИЛИ.

Вчера, 7 июля АКИБ «УкрСиббанк» в полном объеме и в срок погасил клубный кредит на общую сумму 75 млн. долл. США, полученный в 2008 году. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

В банке напомнили, что организатором кредита выступил Emirates Bank International PJSC, платежным агентом – Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. Привлеченные средства были направлены на финансирование общих корпоративных целей «УкрСиббанка». Участниками клубного кредита выступили банки с Ближнего и Дальнего Востока.

В сообщении отмечается, что это второй успешный клубный кредит банка от инвесторов из данного региона. Ранее, в 2007 году «УкрСиббанк» уже привлекал от двух банков ОАЭ (Emirates Bank International PJSC и Mashreqbank PSC) кредит в размере 50 млн. долл., который был погашен весной 2008 года.

«Кроме клубного кредита, в октябре 2009 года банку необходимо также погасить синдицированный кредит в размере 80 млн. долл. Но это сумма небольшая и, фактически, говоря о синдицированных кредитах и еврооблигациях, это последнее рыночное привлечение, которое предстоит погасить банку в 2009 году», - сообщил председатель правления «УкрСиббанка» Сергей НАУМОВ.

Правительство повысило граничный размер займов, по которым могут быть предоставлены государственные гарантии «Укравтодору» с 5 до 8 млрд. грн.

Как передает кореспондент УНИАН, глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС сообщил сегодня журналистам, что принято соответствующее постановление Кабмина о внесении изменений в порядок предоставления в 2009 году госгарантий по обязательствам «Укравтодора».

Как пояснил В.ГУРЖОС, соответствующая инициатива «Укравтодора» вызвана тем, что, по расчетам предприятия, общая сумма поступлений средств на финансирование дорожного хозяйства в году может быть на 7,6 млрд. грн. меньше, чем предусмотрено.

Таким образом, по его данным, прогнозируемых объемов поступлений хватит только на выполнение долговых обязательств по ранее привлеченным кредитам, а также частично – на осуществление работ по текущему ремонту и содержанию автодорог. При этом работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог общего пользования, которые были намечены на 2009 год соответствующими распоряжениями и постановлениями Кабмина, останутся без источников финансирования.

По данным В.ГУРЖОСА, с начала года «Укравтодор» получил госгарантий по кредитам на 3,83 млрд. грн.

В то же время для финансирования строительства автодорог, предусмотренных в этом году, необходимо привлечь кредитов в размере еще около 4 млрд. грн.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,72 грн./долл., что на 0,6% дешевле, по сравнению с 7 июля, продают – по 7,80 грн./долл. - на 0,5% дешевле. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,65-7,77 грн./долл., по продаже – 7,76-7,87 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,8%, по сравнению с 7 июля, и составляет 10,71 грн./евро, продажи – на 0,6% - до 10,96 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,63-10,90 грн./евро, по продаже – в пределах 10,83-11,10 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня немного понизился, по сравнению с 7 июля, и составляет в среднем 0,2340/0,2515 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,243 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,70 грн./долл., что на 0,5% дешевле, чем вчера, продают – по 7,83 грн./долл., также на 0,5% дешевле.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,71 грн./евро, что на 0,8% дешевле по сравнению с 7 июля, продажи – 10,95 грн./евро, на 0,7% дешевле.

Курс покупки/продажи российского рубля в киевских банках понизился на 0,5%, по сравнению с 7 июля, и составляет в среднем 0,2329/0,2533 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,70/7,83 грн., евро – 10,70/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,65/7,78 грн., евро – 10,50/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,70/7,80 грн., евро – 10,75/11,00 грн., рубль – 0,24/0,255 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6575/7,6935, к 12:00 сузился спрэд 7,6575/7,6730 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2405/20, к 12:00 цены снизились до 0,2404/14. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 31,8050 (+0,4000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3890/92, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6240/10,6725, к 12:00 цены составили 10,6240/10,6495.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже государственного пакета в размере 94,572% + 1 акция ОАО «Днеправиа». Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации".

Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 58 млн. 415 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается инвестирование средств, необходимых для выполнения программы подготовки Днепропетровского аэропорта к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года; погашение кредиторской задолженности, срок оплаты которой наступил 1 июля 2009 года; погашение задолженности перед кредиторами, требования которых включены в реестр требований, утвержденный Хозсудом Днепропетровской области от 11 мая 2005 года и пр.

В соответствии с обнародованной в "Ведомостях приватизации" информацией, кредиторская задолженность "Днеправиа", по состоянию на 1 июля т.г., составляла перед бюджетом - 982 тыс. грн., по страхованию - 1 млн. 981 тыс. грн., по реестру кредиторов - 60 млн. 683 тыс. грн.

Конкурс по продаже контрольного пакета ОАО «Днеправиа» будет проведен через 50 дней с момента его объявления в "Ведомостях приватизации".

Фонд государственного имущества Украины начал подготовку к проведению конкурса по продаже 60,857% пакета акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат". Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации".

Фонд приглашает всех заинтересованных инвесторов принять участие в разработке условий продажи данного пакета, номинальная стоимость которого составляет 215 млн. 532 тыс. грн.

Международные новости

Трёхдневный саммит "Большой восьмёрки" открывается сегодня в итальянском городе Л`Аквила.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, на саммит приглашены представители порядка 30 стран мира.

«Особенностью саммита этого года станет разнообразие форматов заседаний и количество приглашенных на него участников (порядка 30 стран). Фактически это является признанием того, что в современном многополярном мире ключевые глобальные вопросы могут решаться только коллективными усилиями широкого круга государств», - говорится в сообщении.

В частности, на 8 июля намечено проведение ряда мероприятий только в формате "восьмерки". Лидеры ведущих мировых экономик обсудят проблематику финансового кризиса, глобальные вопросы (климат, содействие развитию), а также актуальные вопросы международной политической повестки дня (нераспространение, ситуация вокруг иранской ядерной программы, ядерная проблема Корейского полуострова, Ближневосточное урегулирование и другие региональные вопросы).

9 июля пройдет встреча в расширенном формате "восьмерка" + "пятерка" (Китай, Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР) + Египет. На ней будут рассмотрены вопросы новых источников экономического роста, перспективы продвижения Хайлигендаммского процесса, поиск новых форм его развития.

На утро 10 июля запланирован рабочий завтрак в формате - лидеры "восьмерки" + главы ведущих африканских государств + представители международных организаций.

Среди тем, предлагаемых к обсуждению, - оказание международного содействия странам Африки в преодолении последствий глобального финансово-экономического кризиса, в том числе через создание современной инфраструктуры и обеспечение энергетической безопасности и т.д.

Финальное мероприятие саммита - рабочее заседание в расширенном составе - с участием всех приглашенных на саммит стран. В повестке дня стоят такие темы, как воздействие кризиса на развивающиеся страны, в т.ч. на страны Африки, а также проблема продовольственной безопасности.

По итогам саммита предполагается принять итоговое заявление лидеров "Группы восьми", заявления лидеров "Группы восьми" по нераспространению и по борьбе с терроризмом, совместное заявление лидеров "Группы восьми" и "Группы пяти", заявление Форума ведущих экономик мира по климатическим изменениям, совместное заявление лидеров "Группы восьми" и стран Африки по водным ресурсам и санитарии, совместное заявление участников встречи в широком составе по продовольственной безопасности.

Всемирный экономический форум в своем новом докладе о стимулировании глобальной торговли причислил Россию к странам с наиболее закрытой экономикой. В рейтинг, опубликованный во вторник на официальном сайте ВЭФ, вошла 121 страна, РФ оказалась на 109 месте. Общий индекс открытости экономики у России оказался даже ниже, чем у таких стран, как Буркина-Фасо и Замбия.

Страной с самой открытой экономикой, благоприятствующей развитию внешней торговли, по мнению ВЭФ, является Сингапур. За ним следует специальный административный район КНР Сянган (Гонконг), замыкает тройку лидеров Швейцария. В первую десятку вошли также Дания, Швеция, Канада, Норвегия, Финляндия, Австрия и Нидерланды. Ведущие экономики мира - Германия, США, Франция - расположились на 12, 16 и 17-м местах соответственно. Несколько хуже, согласно докладу, обстоит ситуация в Великобритании - она находится на 20-м месте. Китай эксперты ВЭФ поместили на 49-ю строчку рейтинга.

За исключением Таджикистана, все остальные государства постсоветского пространства, включенные в рейтинг, оказались на несколько позиций выше России. Так, Эстония занимает в списке 22 место, Литва - 40-е, Латвия - 44-е. На 52-ю строчку авторы доклада поставили Молдову, на 71-е - Украину, на 93 - Казахстан.

При составлении рейтинга учитывались несколько показателей, в частности, свобода доступа на рынок, развитость транспортной и коммуникационной инфраструктуры, состояние деловой среды, сообщает РИА "Новости".

"Дело Лозинского"

Печерский районный суд столицы удовлетворил представление Генеральной прокуратуры об аресте бывшего народного депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН газете «Сегодня».

«Вынесенное решение гласит о задержании и немедленной доставке ЛОЗИНСКОГО в суд, - заявил В.ЩЕТКИН. - Это должно активизировать оперативно-розыскные мероприятия. На вчерашний день его не нашли, и сам он не объявился».

Также, сказал он, «данных Государственной пограничной службы о том, что человек с такой фамилией и внешностью пересекал границу Украины, нам не поступало».

«Скорее всего, беглец прячется где-то в стране, но возможно всякое - изменил внешность, подделал документы», - добавил В.ЩЕТКИН.

По словам замгенпрокурора, арестованные днем раньше бывшие прокурор Голованевского района Евгений ГОРБЕНКО и начальник райотдела милиции Михаил КОВАЛЬСКИЙ плотно общаются со следователями.

Как сообщал УНИАН, 7 июля министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявлял, что не исключает, что В.ЛОЗИНСКИЙ может находиться на территории Украины в домовладении какого-то из народных депутатов, поскольку, согласно закону, помещения, как и их владельцы, являются неприкосновенными для вмешательства правоохранительных органов.

(УНИАН)