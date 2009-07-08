Лидеры G-8 прибыли в Аквилу на саммит

Все участники саммита "большой восьмерки" в Аквиле прибыли в Италию, сообщает РИА Новости. Перед официальным открытием форума, который начнется с рабочего завтрака, некоторые мировые лидеры провели ряд встреч согласно личной программе.

Президент США Барак Обама, прибывший в Рим из Москвы, встретился в Квиринальском дворце с президентом Италии Джорджо Наполитано. Он назвал правительство Италии "настоящим другом Америки".

В это время премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель посетили селение Онна (Onna) близ Аквилы, которое было полностью разрушено землетрясением 6 апреля.

В свою очередь премьер-министр Японии, которая тоже расположена в сейсмоопасной зоне, Таро Асо решил посетить центр Аквилы, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, сложившейся здесь после стихийного бедствия. В ночь на 6 апреля этого года в Аквиле произошли сильные подземные толчки силой 5,8 балла по шкале Рихтера. Жертвами стихии тогда стали 300 человек, более 50 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

После произошедшей трагедии правительство Италии в знак солидарности и поддержки пострадавшим от стихийного бедствия приняло решение перенести место проведения саммита с острова Маддалена (Сардиния) в многострадальную Аквилу.

Также до официального открытия встречи председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу провел в Аквиле первую пресс-конференцию, в ходе которой назвал абсолютно необоснованной информацию о возможном исключении Италии из G8. "Это абсолютно невозможно. Италия является очень важным членом G8", - сказал Баррозу, отвечая на вопросы журналистов по поводу появившейся накануне в британской газете "Гардиан" статьи, в которой была подвергнута резкой критике подготовка Римом нынешнего саммита G8 и утверждалось, что внутри "восьмерки" нарастают настроения в пользу исключения Италии из этого клуба.