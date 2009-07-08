МЧС: На Закарпатье вода уже подтапливает отдельные здания

В Закарпатской области на сегодняшний вечер объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей, грозы. Вода уже подтапливает отдельные здания. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.

По данным Гидрометцентра в Закарпатье, сегодня днем и вечером в области ожидаются грозы, местами град, шквалы 19-24 м/с.

Также в Центре пропаганды рассказали, что из-за сильных ливней, которые прошли по региону вчера, пострадали отдельные объекты, в частности в Ужгородском, Мукачевському, Воловецком и Свалявском районах.

В частности, под вечер 7 июля, после 19.00, на пункт связи Мукачевского райуправления МЧС в Закарпатской области начали поступать сообщения о подтоплении подвальных помещений вследствие выпадения значительного количества дождевых осадков. Откачивание воды проводилось в подвалах Закарпатской областной детской клинической больницы в Мукачево и из магазина-гостиницы по ул. Мира. Для проведения ликвидационных работ были задействованы четыре единицы спецтехники, личный состав подразделений МЧС.

Кроме того, по информации спасателей, в селе Верхние Ворота Воловецкого района в ночь с 7 на 8 июля вследствие сильного дождя поднялся уровень воды в ручье. Вода и ветви деревьев повредили газовую линию низкого давления. По состоянию на 10.00 8 июля работники аварийно-газовой службы восстановили газоснабжение в селе.