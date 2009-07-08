Утверждена Доктрина информационной безопасности Украины
Указом Прездента
Президент Виктор ЮЩЕНКО утвердил Доктрину информационной безопасности Украины.
Об этом идет речь в Указе Президента, размещенном на его официальном сайте.
Основной целью реализации положений Доктрины информационной безопасности Украины является создание в Украине развитого национального информационного пространства и защита ее информационного суверенитета.
Обеспечение информационной безопасности Украины должно осуществляться по таким принципам:
- свобода сбора, хранения, использования и распространения информации;
- достоверность, полнота и беспристрастность информации;
- ограничение доступа к информации исключительно на основании закона;
- гармонизация личных, общественных и государственных интересов;
- предотвращение правонарушений в информационной сфере;
- экономическая целесообразность;
- гармонизация украинского законодательства в информационной сфере с международным;
- приоритетность национальной информационной продукции.
В соответствии с Доктриной, для этого необходима государственная поддержка отечественного производителя информационной продукции и телекоммуникационного оборудования, национальных операторов телекоммуникаций, в частности, путем создания нормативно-правовых, финансовых, фискальных и других предпосылок для повышения их конкурентоспособности на мировом и национальном рынках информационных и телекоммуникационных услуг.
В документе отмечается, что в информационной сфере Украины выделяются такие жизненно важные интересы:
1) человека:
- обеспечение конституционных прав и свобод человека на сбор, хранение, использование и распространение информации;
- недопущение несанкционированного вмешательства в содержание, процессы обработки, передачи и использования персональных данных;
- защищенность от негативного информационно-психологического влияния;
2) общества:
- сохранение и преумножение духовных, культурных и моральных ценностей Украинского народа;
- обеспечение общественно-политической стабильности, межэтнического и межконфессионального согласия;
- формирование и развитие демократических институтов гражданского общества;
3) государства:
- недопущение информационной зависимости, информационной блокады Украины, информационной экспансии со стороны других государств и международных структур;
- эффективное взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского общества при формировании, реализации и коррекции государственной политики в информационной сфере;
- построение и развитие информационного общества;
- обеспечение экономического и научно-технологического развития Украины;
- формирование позитивного имиджа Украины;
- интеграция Украины в мировое информационное пространство.