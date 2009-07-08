В Германии увеличивается количество банкротов среди компаний

В апреле 2009 года в Германии было отмечено значительное увеличение числа банкротств фирм и предприятий, передает Немецкая волна.

Как сообщило в среду, 8 июля, Федеральное статистическое ведомство, о своей финансовой несостоятельности в апреле сообщили 2979 фирм. Таким образом, по сравнению с апрелем 2008 года число банкротств выросло на 7,1 процента.

В общей сложности за первые четыре месяца 2009 года в ФРГ обанкротились почти 10700 фирм. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа банкротств составил 12,1 процента. Самый сильный всплеск был зафиксирован в марте (плюс 31 процент). Заметно выросла в апреле и общая сумма исковых заявлений кредиторов. Если в апреле 2008 года она составляла 2,7 миллиарда евро, то в апреле текущего года - 3,4 миллиарда.

Вместе с тем, число банкротств физических лиц сократилось. За четыре месяца о своей финансовой несостоятельности сообщили 32400 граждан, что на 3,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За апрель 2009 года число подобных банкротств снизилось на 3,4 процента.

Данные, предоставляемые статистическим ведомством, приблизительны, поскольку в прошлом году в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия банкроты сообщали о своей несостоятельности несвоевременно. Поэтому подсчеты проводились на основании данных, предоставленных остальными 15 землями ФРГ.