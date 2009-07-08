"Регионалы" и БЮТ могут осенью создать широкую коалицию

Партия регионов и Блок Юлии Тимошенко могут осенью создать широкую коалицию.

Такое мнение выразили директор программ Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии Ростислав ПАВЛЕНКО и эксперт школы Андрей ДУДА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Р.ПАВЛЕНКО отметил, что осенью БЮТ и Партия регионов путем принятия изменений к определенным законам попытаются заложить “определенную систему гарантий” на период после президентских выборов.

“Вполне может быть, что и Партия регионов, и БЮТ желают создать систему определенных предохранительных мер, чтобы, во-первых, победитель не получил все, во-вторых – чтобы договориться о комфортных условиях существования и тех, и других, и в-третьих – чтобы избежать ситуации, некомфортной для Партии регионов и БЮТ, - соревнования по разъяснению сути своих шагов”, - сказал Р.ПАВЛЕНКО.

По его мнению, этим политическим силам будет проще распределить сферы интересов между собой без привлечения общественности к этому процессу.

“Первой ласточкой” таких договоренностей, считает эксперт, будет общее голосование по изменениям к закону о выборах Президента Украины.

В свою очередь, А.ДУДА раскритиковал предложенные изменения к закону о выборах Президента, отметив, что, среди прочего, они обеспечивают монополию двух политических сил на формирование избирательных комиссий.

Также эксперт считает, что эти изменения свидетельствуют о замыслах масштабных фальсификаций выборов, где админресурс будет распределен между двумя политическими силами – БЮТ и Партией регионов. По мнению А.ДУДЫ, этот законопроект является одним из способов реализации сценария по разделению страны “на двоих”.