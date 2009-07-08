Анонс на 9 июля
Президент Украины с рабочей поездкой побывает в Ривненской и Волынской обл.Пленарное заседание Верховной Рады УкраиныПленарное заседание ІІІ сессии Киевского горсовета VI созыва
Президент Украины с рабочей поездкой побывает в Ривненской и Волынской областях.
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Пленарное заседание Верховной Рады Украины .
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Пленарное заседание ІІІ сессии Киевского городского совета VI созыва.
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Пресс-конференция на тему: «Новая программа реформирования и развития ЖКХ Украины: от теории - к практике».
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Пресс-конференция президента Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Ивана Томича на тему: "Ситуация на рынке зерна: кто стоит за очередным обвалом закупочных цен?".
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Пресс-конференция, инициированная учредителями компании М-ИНФО, на тему: «Новый интегратор на рынке ЦОДов».
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Итоговое заседание Антикризисного совета общественных объединений промышленников, предпринимателей и работодателей под председательством президента УСПП Украины Анатолия Кинаха.
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Пресс-конференция на тему: "Атомная энергетика: как и зачем Ющенко продает Украину США?".
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Пресс-брифинг и прямая телефонная линия Кабинета министров «Общество против коррупции».
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Заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации. Вопросы: О работе Фонда государственного имущества Украины и ходе выполнения Государственной программы приватизации в 2008 году; О ходе выполнения решений Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации от 9 апреля 2008 года и 19 марта 2009 года о состоянии дел на государственном предприятии «Никопольский трубный завод».
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В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Сафари на Проданчука: новый взгляд на событии вокруг дела экс-главного государственного санитарного врача Украины”.
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Пресс-конференция, посвященная результатам реализации проекта ЕС "Реформирование официальной статистики в Украине".
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Заседание Комиссии Правительства РФ по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике, на котором планируется рассмотреть вопрос о введении спецзащитной пошлины в размере 28,1% на импорт в РФ нержавеющих труб, в том числе происхождением из Украины.