Лидеры "большой восьмерки" одобрили экономическую декларацию

Лидеры "большой восьмерки"одобрили в среду экономическую декларацию саммита. Об этом стало известно журналистам, работающим в пресс-центре проходящей в итальянской Аквиле встречи на высшем уровне.

Источники, знакомые с ходом обсуждения, подтвердили РИА Новости, что такой документ принят. Содержание декларации пока не разглашается. Преодоление последствий финансового кризиса - одна из основных тем саммита.

Те же источники сообщили РИА Новости, что лидеры "восьмерки" также одобрили два других важных документа - декларацию по климату и декларацию по Африке и содействию развитию. Тексты документов тоже пока не распространяются.