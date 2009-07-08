Вблизи места проведения саммита в Италии произошло землетрясение

Первый день работы саммита "большой восьмерки" подходит к концу, а сейсмическая активность близ Аквилы не прекращается. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил, что около 18.00 по местному времени (20.00 мск) здесь опять произошло землетрясение магнитудой 2,0.

Его эпицентр находился примерно в семи километрах от Коппито, где проходят заседания форума, на глубине 11,5 километров от земной поверхности. В момент официального открытия саммита в провинции Аквила произошли подземные толчки силой 2,0 балла по шкале Рихтера, но участники встречи на высшем уровне их не почувствовали.