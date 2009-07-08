Главное на 8 июля (вечер)

Хроника дня

***

Главные новости второй половины дня: КМУ увеличит УФ "Нафтогаза" на 18,6 млрд. грн.; правительство утвердило письмо намерений к МВФ; МВФ может снизить прогноз инфляции в Украине до 10-13%; базовая инфляция в Украине в июне составила 0,9%, с начала года – 10,2%; саммит лидеров G-8 одобрил экономическую декларацию$ на Закарпатье стихия подтапливает дома

Финансы: Базовая инфляция в Украине в июне составила 0,9%, с начала года – 10,2%

Базовая инфляция в Украине в июне т. г. против мая составила 0,9%, с начала года – 10,2%.

Об этом УНИАН сообщает Государственный комитет статистики.

При этом в Госкомстате отметили, что в июне 2008 года против мая базовая инфляция составляла 1,4%, в январе-июне – 12%.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в июне по отношению к маю текущего года составила 1,1%, с начала года – 8,6%, к июню 2008 года – 15%, в январе–июне 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 17,6%.

Справка УНИАН. Инфляция в январе–июне 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года составила 26,4%, июне 2008 года к июню 2007 года – 29,3%, в июне 2008 года к маю 2008 года – 0,8%, в январе-июне 2008 года (к декабрю 2007 года) – 15,5%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Правительство утвердило письмо намерений к МВФ о сотрудничестве - Тимошенко

Сегодня на заседании правительства утверждено письмо намерений к Международному валютному фонду.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Сегодня утверждено специальное письмо намерений, которое подписывается премьер-министром, министром финансов, главой НБУ и, если того пожелает Президент, то и Президентом Украины. Это письмо намерений о сотрудничестве с МВФ», - отметила премьер.

По ее словам, это очень тяжелый документ, который отрабатывался несколько недель, при этом было тяжело находить компромисс по документу.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, принятие соответствующего решения «дает возможность привлечь сегодня те валютные ресурсы, которые позволят удерживать гривню стабильной».

«Сегодня правительство, рассмотрев это письмо, согласовало его и дало право премьер-министру и министру финансов подписать его», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Правительство не ведет переговоры с МВФ об увеличении третьего транша - Тимошенко

Киев. 8 июля. УНИАН. Правительство не ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно увеличения третьего транша кредита stand-by.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции, комментируя ранее звучавшую цифру о возможности увеличения третьего транша кредита МВФ до 3,8 млрд. долл.

«У нас не было просьб увеличивать транш, и не было никаких обсуждений на эту тему. Сумма транша 3,2 млрд. с начала и до конца была сразу определена как сумма третьего транша, поэтому никаких переговоров относительно увеличения не ведется», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ в интервью газете «Зеркало недели» (№ 22 (750) от 20-26 июня) заявил, что Украина намерена ходатайствовать перед Международным валютным фондом о направлении очередного транша на финансирование бюджетного дефицита при увеличении объемов транша до 3,8 млрд. долларов. «24-26 июня должна приехать очередная миссия. Согласно программе, очередной транш предусмотрен в объеме 3,2 млрд. долл. Сейчас мы просим о том, чтобы пересмотреть его в сторону увеличения - до 3,8 млрд.», - сообщил и.о. министра финансов.

30 июня источник в правительстве сообщил УНИАН: «Сейчас рассматривается вопрос об увеличении транша, и мы надеемся, что это произойдет».

МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в ращмере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступило 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Планируется, что третий транш составит 3,2 млрд. долл., четвертый - 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.

МВФ может снизить прогноз инфляции в Украине до 10-13% Международный валютный фонд (МВФ) может пересмотреть прогноз инфляции в Украине на 2009 год до уровня 10-13%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«В письме намерений, которое мы сейчас согласовываем с МВФ, инфляция будет пересмотрена в сторону уменьшения относительно тех прогнозов, которые МВФ давал в начале года. Тот прогноз, который сейчас ставится, будет 10-13%», – сказала премьер-министр.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, инфляция по результатам первого полугодия показывает, что прогнозы МВФ, которые ставились на начало этого года, были более пессимистичными, «чем результат, которого мы сейчас достигаем».

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в апреле т.г. ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 год с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 год МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.

По данным Госкомстата, инфляция в Украине в июне т.г. составила 1,1%, с начала года – 8,6%. Инфляция в январе-июне 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 17,6%, июнь к июню – 15%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

ТЭК: КМУ увеличит УФ "Нафтогаза" на 18,6 млрд. грн. за счет ОВГЗ Правительство приняло решение об увеличении уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. за счет реализации облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Мы (Минтопэнерго - УНИАН) предложили увеличить уставный фонд «Нафтогаза» на 18,6 млрд. грн. за счет средств Стабилизационного фонда. А в Стабилизационный фонд эти средства будет получены за счет реализации облигаций внутреннего государственного займа», - сказал Ю.ПРОДАН.

Как сообщалось, по информации исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО, Кабинет министров Украины намерен согласовать в ходе переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) возможность увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн.

Он сообщил, что средства на увеличение уставного фонда «Нафтогаза» будут получены за счет выпуска облигаций - по такой же модели, как и в случае рекапитализации банков.

По его словам, информация передана МВФ и ожидается реакция.

По словам И.УМАНСКОГО, решение об увеличении уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. может быть принято и реализовано правительством только после внесения изменений в закон о бюджете.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины», чтобы дать возможность компании компенсировать разницу в цене на газ для предприятий теплокоммунэнерго. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Госбюджет-2009 был принят 17 июня на заседании правительства.

Сумма увеличения уставного фонда будет определена решением Верховной Рады, но в правительстве считают, что увеличить капитал необходимо на 10-18 млрд. грн.

11 июня заместитель министра топлива и энергетики Украины Владимир МАКУХА сообщил, что Кабинет Министров одобрил увеличение уставного фонда «Нафтогаза Украины» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

В настоящее время уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» составляет 5 млрд. 564,714 млн. грн.

На сегодня в подземные хранилища закачано 20 млрд. кубометров газа – премьер-министр

На сегодня в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины закачано 20 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, за 1,1 млрд. кубометров российского газа, закачанного в июне, Украина заплатила свыше 300 млн. долл.

Премьер-министр отметила, что сейчас из хранилищ частично выкачивается ранее импортированный газ для текущего потребления и в то же время продолжается закачка газа в хранилища.

«Мы готовимся к зиме, мы готовимся к стабильной работе газотранспортной системы, и, безусловно, мы готовимся к тому, чтобы обеспечить украинских потребителей природным газом на 2009-2010 годы», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» в конце июня заявил, что продолжает подготовку к отопительному сезону в соответствии с определенным компанией графиком. «По состоянию на 24 июня в подземные хранилища газа (ПХГ) закачано 19,25 млрд. куб. метров газа, что на 1 млрд. куб. метров больше, чем за аналогичные периоды 2007 и 2008 годы.

В Украине впервые резерв энергетического угля составляет около 5 млн. тонн- Тимошенко

Впервые в Украине, несмотря на кризис, резерв энергетического угля составляет около 5 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, этот объем дает основания рассчитывать, что «никакой кризис не помешает нам обеспечивать электростанции углем, генерировать электроэнергию и стабильно обеспечивать страну электроэнергией».

Как сообщал УНИАН, 25 июня Верховная Рада Украины приняла постановление “О текущей ситуации в угольной промышленности и тепловой энергетике и путях преодоления кризисных явлений в энергетической сфере”.

Данным постановлением предусмотрено признать действия Минуглепрома и Минтопэнерго Украины по преодолению «кризиса потребления» угольной продукции недостаточными, отметив, что без осуществления антикризисных мероприятий улучшения ситуации не будет.

Кабинету министров Украины рекомендовано в месячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проекты изменений к законам Украины «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», а также «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», в которых предусмотреть использование средств Стабилизационного фонда на формирование государственного резерва энергетического угля в составе Государственного материального резерва (путем осуществления закупки Госкомрезервом энергетического угля через ГП «Уголь Украины» за счет средств Стабилизационного фонда с последующим выкупом энергогенерирующими компаниями по цене его закупки).

Минтопэнерго привлечет дополнительно 60 млн. долл. кредита МБРР для финансирования проекта реабилитации ГЭС

Кабинет Министров Украины сегодня на заседании одобрил привлечение от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) дополнительного кредита в размере 60 млн. долларов для финансирования проекта реабилитации гидроэлектростанций (ГЭС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после заседания правительства министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

«Сейчас мы взяли дополнительный кредит 60 млн. долларов, сохранив общую стоимость проекта на уровне 360 млн. долларов», – сказал Ю.ПРОДАН.

При этом он напомнил, что из 360 млн. долл. общей стоимости проекта реабилитации ГЭС объем кредитных ресурсов составлял 106 млн. долларов, остальную часть финансирования планировалось обеспечить за счет собственных средств «Укргидроэнерго».

«С помощью дополнительного кредита объем кредитных средств для реализации этого проекта увеличен до 166 млн. долларов. Таким образом, уменьшился объем собственных средств «Укргидроэнерго», предусмотренных на финансирование проекта», – пояснил он.

Ю.ПРОДАН подчеркнул, что условия выделения кредита являются выгодными для Украины. «Они сформированы на основе стандартных требований международных финансовых организаций», – сказал министр топлива и энергетики.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2008 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О ратификации Соглашения о займе (проект по передаче электроэнергии) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Письма о внесении изменений в финансовые условия Соглашения о займе (Проект по передаче электроэнергии) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития».

Соглашением предусматривается реабилитация трансформаторных подстанций, строительство линий электропередач для выдачи мощности стратегического объекта, который строится на Днестровской ГЭС.

Кроме того, соглашение предусматривает стабилизацию Крымской энергетической региональной системы путем проведения первоочередных мер по развитию энергетической инфраструктуры.

Общая стоимость проекта – 238 млн. долл. США, в том числе за счет кредита Международного банка реконструкции и развития в 200 млн. долл.

ЕК оштрафовала E.ON и GDF Suez за картельный сговор

Еврокомиссия оштрафовала крупнейшие европейские энергокомпании E.ON и GDF Suez на 553 миллиона евро каждую за картельный сговор, сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии. "Приняв такое решение, Еврокомиссия дает очевидный сигнал энергопоставщикам и напоминает им, что она не потерпит никакого рода антиконкурентного поведения в ЕС", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Неели Кроес. В коммюнике Еврокомиссии сообщается, что нарушение правил конкуренции в рамках Евросоюза касается поставок в Европу природного газа по газопроводу Megal. В 1975 году руководство двух компаний - французской GDF Suez и немецкой E.ON - приняло решение построить этот газопровод для поставок российского газа в Германию и Францию. Компании также договорились не торговать газом, поступившим на рынок другой стороны. Такое соглашение о разделении рынков, действовавшее вплоть до 2005 года, позволило этим двум крупнейшим европейским компаниям в течение многих лет сохранять доминирующие позиции на европейском газовом рынке. Еврокомиссия проводила специальное расследование по этому делу с июля 2007 года. "Эти компании, таким образом, намеренно лишили французских и немецких потребителей газа преимуществ директивы 1998 года, открывшей путь свободной конкуренции в ЕС, а следовательно, и более широкого выбора энергопоставщиков", - говорится в документе. Решение о наложении штрафов на энергокомпании, принятое Еврокомиссией в среду, стало первым решением подобного рода в энергетической отрасли Евросоюза. Это второй по размеру штраф, когда-либо наложенный Еврокомиссией на компании ЕС. GDF Suez, в свою очередь, распространила в среду коммюнике, выразив "полное несогласие с заключениями Комиссии", и объявила о намерении опротестовать это решение.

Финансы: НБУ сегодня проведет спецаукцион по продаже долларов

Национальный банк Украины сегодня, 8 июля, проведет специальный аукцион по продаже долларов США, а 10 июля – по продаже швейцарских франков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, размещенном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки - 10 тыс. долл. для аукциона 8 июля и 10 тыс. швейцарских франков для аукциона 10 июля. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Кроме того, Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 8 и 10 июля, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается» - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 г. Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.

Саммит G-8: Лидеры "большой восьмерки" одобрили экономическую декларацию

Лидеры "большой восьмерки"одобрили в среду экономическую декларацию саммита. Об этом стало известно журналистам, работающим в пресс-центре проходящей в итальянской Аквиле встречи на высшем уровне.

Источники, знакомые с ходом обсуждения, подтвердили РИА Новости, что такой документ принят. Содержание декларации пока не разглашается. Преодоление последствий финансового кризиса - одна из основных тем саммита.

Те же источники сообщили РИА Новости, что лидеры "восьмерки" также одобрили два других важных документа - декларацию по климату и декларацию по Африке и содействию развитию. Тексты документов тоже пока не распространяются.

Промышленность: Химпром Украины платит за газ на 30% выше конкурентов из ЕС Стоимость основного сырья – природного газа для предприятий химической отрасли Украины, производящих азотные удобрения, в июне на 30% превышал аналогичный показатель их конкурентов в странах Евросоюза, на 40% - в странах Северной Америки, и в 2,2 раза – российских азотных предприятий.

Об этом свидетельствуют данные Европейского совета химической промышленности о ценах для ведущих производителей азотных удобрений в странах Европы и Северной Америки, обнародованные на сайте http://www.cefic.org.

В частности, цена на природный газ для заводов «Тертре» и «Ла Хавра» (Франция) составляет, соответственно, 155 и 170 долларов за тысячу кубометров, «Зибруг» (Бельгия) – 162 долл., «Скуискип» (Голландия) – 204 долл., «Брунсбюттель» (Германия) – 247 долл., «Феррара» (Италия) – 267 долл., «Порсгрун» (Норвегия) – 281 долл.

При этом самый дешевый газ в странах Евросоюза получают румынские производители удобрений. Средняя цена природного газа для химических предприятий Румынии составляет 150 за тыс. кубометров. Это почти на 50% дешевле, чем для их конкурентов в Украине.

Европейский совет химической промышленности также приводит для сравнения стоимость газа для других крупных мировых производителей азотных удобрений. Так, завод «Белле Плейн» (Канада) получает топливо по цене 114 долл. за тысячу кубических метров, средняя стоимость природного газа для азотных производителей США – 138 долл., России – менее 70 долл. за тыс. кубометров.

Цена на газ для украинских химических предприятий формируется на основании соглашений о закупках НАК «Нафтогаз Украины» природного газа у ОАО «Газпром». Средняя цена на природный газ для химических предприятий Украины, использующих природный газ как основное сырье, в июне 2009 года составила 318 долларов за тыс. кубометров.

По итогам 5 месяцев 2009 года производство аммиака, который составляет основу азотных удобрений, в Украине сократилось на сократилось на 43,8%, или на 1 005 тыс. тонн, по сравнению с январем-маем 2008 года. В частности, Горловское ОАО «Концерн «Стирол» за указанный период сократило производство аммиака на 66%, до 186,8 тыс. тонн, ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» - на 54,1%, до 208,9 тыс. тонн, ОАО «Одесский припортовый завод» - на 53,2%, до 218,9 тыс. тонн, ОАО «Ривнеазот» - на 37,7%, до 121,5 тыс. тонн.

ЧП: На Закарпатье сильные ливни. Вода уже подтапливает отдельные здания

В Закарпатской области на сегодняшний вечер объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей, грозы. Вода уже подтапливает отдельные здания. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.

По данным Гидрометцентра в Закарпатье, сегодня днем и вечером в области ожидаются грозы, местами град, шквалы 19-24 м/с.

Также в Центре пропаганды рассказали, что из-за сильных ливней, которые прошли по региону вчера, пострадали отдельные объекты, в частности в Ужгородском, Мукачевському, Воловецком и Свалявском районах.

В частности, под вечер 7 июля, после 19.00, на пункт связи Мукачевского райуправления МЧС в Закарпатской области начали поступать сообщения о подтоплении подвальных помещений вследствие выпадения значительного количества дождевых осадков. Откачивание воды проводилось в подвалах Закарпатской областной детской клинической больницы в Мукачево и из магазина-гостиницы по ул. Мира. Для проведения ликвидационных работ были задействованы четыре единицы спецтехники, личный состав подразделений МЧС.

Кроме того, по информации спасателей, в селе Верхние Ворота Воловецкого района в ночь с 7 на 8 июля вследствие сильного дождя поднялся уровень воды в ручье. Вода и ветви деревьев повредили газовую линию низкого давления. По состоянию на 10.00 8 июля работники аварийно-газовой службы восстановили газоснабжение в селе.

Социальная политика: На учете в центрах занятости состоят свыше 660 тыс. украинцев

ВПо состоянию на 6 июля 2009 г. на учете в центрах занятости находились 662,6 тыс. человек, при этом актуальными оставались 77,4 тыс. вакансий.

Об этом вчера, 7 июля, во время интернет-конференции сообщил директор Государственного центра занятости, руководитель исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы Владимир ГАЛИЦКИЙ.

«Во всех регионах Украины значительное количество предприятий нуждается в квалифицированных рабочих, в частности в слесарях-ремонтниках, слесарях-инструментальщиках, электросварщиках и других», - отметил он. По словам В. ГАЛИЦКОГО, не хватает медицинских работников, учителей, продавцов как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Много заявок сегодня поступает от работодателей на швей, поваров, водителей, трактористов, высококвалифицированных рабочих в судостроении.

По данным директора Государственного центра занятости, угледобывающие регионы Украины – Луганская, Донецкая и Днепропетровская области – постоянно нуждаются в квалифицированных рабочих: машинистах подземных установок, подземных рабочих, рабочих по ремонту горных выработок и т.п.

В южных регионах страны – Николаевской, Одесской и Херсонской областях - наибольшим спросом пользуются профессии сборщиков корпусов металлических судов, сборщиков-достройщиков судовых, трубопроводчиков судовых и др.

В Киеве наибольший спрос на высококвалифицированных бухгалтеров, инженеров-программистов, менеджеров, водителей автомобиля, медицинских работников.

Как сообщал УНИАН, по словам министра труда и социальной политики Украины Людмилы ДЕНИСОВОЙ, количество безработных в Украине в первом полугодии снизилось на 23%, или почти на 205 тыс. человек. В частности, за июнь количество безработных снизилось на 11%, или на 81 тыс. чел.

По данным министра, по состоянию на 7 июля на учете в центрах занятости находились 658 тыс. безработных.

Общество: Ющенко утвердил Доктрину информационной безопасности Украины

Президент Виктор ЮЩЕНКО утвердил Доктрину информационной безопасности Украины.

Об этом идет речь в Указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

Основной целью реализации положений Доктрины информационной безопасности Украины является создание в Украине развитого национального информационного пространства и защита ее информационного суверенитета.

Обеспечение информационной безопасности Украины должно осуществляться по таким принципам:

- свобода сбора, хранения, использования и распространения информации;

- достоверность, полнота и беспристрастность информации;

- ограничение доступа к информации исключительно на основании закона;

- гармонизация личных, общественных и государственных интересов;

- предотвращение правонарушений в информационной сфере;

- экономическая целесообразность;

- гармонизация украинского законодательства в информационной сфере с международным;

- приоритетность национальной информационной продукции.

В соответствии с Доктриной, для этого необходима государственная поддержка отечественного производителя информационной продукции и телекоммуникационного оборудования, национальных операторов телекоммуникаций, в частности, путем создания нормативно-правовых, финансовых, фискальных и других предпосылок для повышения их конкурентоспособности на мировом и национальном рынках информационных и телекоммуникационных услуг.

В документе отмечается, что в информационной сфере Украины выделяются такие жизненно важные интересы:

1) человека:

- обеспечение конституционных прав и свобод человека на сбор, хранение, использование и распространение информации;

- недопущение несанкционированного вмешательства в содержание, процессы обработки, передачи и использования персональных данных;

- защищенность от негативного информационно-психологического влияния;

2) общества:

- сохранение и преумножение духовных, культурных и моральных ценностей Украинского народа;

- обеспечение общественно-политической стабильности, межэтнического и межконфессионального согласия;

- формирование и развитие демократических институтов гражданского общества;

3) государства:

- недопущение информационной зависимости, информационной блокады Украины, информационной экспансии со стороны других государств и международных структур;

- эффективное взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского общества при формировании, реализации и коррекции государственной политики в информационной сфере;

- построение и развитие информационного общества;

- обеспечение экономического и научно-технологического развития Украины;

- формирование позитивного имиджа Украины;

- интеграция Украины в мировое информационное пространство.