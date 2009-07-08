Лидеры G-8 договорились снизить наполовину выброс парниковых газов
20:10, 08 июля 2009Разное
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Лидеры стран "большой восьмерки" на проходящем Италии саммите в среду пришли к соглашению о глобальном сокращении к 2050 году выбросов в атмосферу углекислого газа на 50%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на шведского премьер-министра Фредрика Райнфельдта.
При этом, по словам Райнфельдта, промышленно развитые страны к 2050 году намерены уменьшить объем таких выбросов на 80%. Райнфельдт участвует в рабочих встречах G8 как премьер-министр страны, председательствующей в ЕС с 1 июля 2009 года.
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