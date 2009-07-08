Лидеры G-8 договорились снизить наполовину выброс парниковых газов

Лидеры стран "большой восьмерки" на проходящем Италии саммите в среду пришли к соглашению о глобальном сокращении к 2050 году выбросов в атмосферу углекислого газа на 50%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на шведского премьер-министра Фредрика Райнфельдта.

При этом, по словам Райнфельдта, промышленно развитые страны к 2050 году намерены уменьшить объем таких выбросов на 80%. Райнфельдт участвует в рабочих встречах G8 как премьер-министр страны, председательствующей в ЕС с 1 июля 2009 года.