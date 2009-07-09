ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «МВФ устроил аудит «Нафтогазу», в котором пишет, что вчера на заседании Кабмина была одобрена предварительная редакция письма о намерениях в адрес управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана. В нем правительство берет на себя ряд новых обязательств в обмен на получение 2,125 млрд. SDR (3,272 млрд. долл. по текущему курсу). По сведениям издания, главным требованием фонда, которое согласился удовлетворить Кабмин, является аудит «Нафтогаза». В правительстве уверены: вопрос возник с легкой руки Секретариата Президента…

http://delo.ua/news/109382/

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Также «Дело» в материале «Депутаты требуют у Кабмина 97 млн. грн.» пишет о том, что Регламентный комитет Верховной Рады обязал спикера Владимира Литвина обратиться к правительству с просьбой выделить 97 млн. грн. на нужды депутатов. Как сообщил изданию член Регламентного комитета Василий Кравчук, парламенту катастрофически не хватает денег. «Дефицит нашего бюджета составляет 120 миллионов, но пусть нам выделят хотя бы 97», - сказал он...

http://delo.ua/news/109384/

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«Дело» в публикации «Застройщикам раздадут помощь» пишет о том, что вчера Минрегионстрой провел второй аукцион по определению строительных компаний, которые получат государственное финансирование на завершение своих объектов со степенью готовности 70%. На первом аукционе, который состоялся 7 июля, специалисты ведомства рассматривали 47 заявок, из которых было удовлетворено только 10. На втором – 32, преодолели барьер – 13…

http://delo.ua/news/109372/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Половинчатое решение» пишет о том, что совладельцы Midland Group Эдуард Шифрин и Алекс Шнайдер выходят из металлургического бизнеса. Вчера стало известно, что предприниматели продают около 50% акций меткомбината "Запорожсталь" своим бизнес-партнерам Игорю Дворецкому и Виталию Сацкому, чья доля в результате увеличится до 96,6%. Исходя из стоимости аналогичных активов, отраслевые аналитики оценивают продажу максимум в 600 млн. долл. Однако, по их мнению, смена акционеров "Запорожстали" не окончательная…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1200863

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«Коммерсант-Украина» в материале «Продажа на скорость» пишет, что бизнесмен Сергей Тигипко решил до 2010 года продать свои страховые активы – рисковую и лайфовую компании ТАС, которые в прошлом году собрали 500 млн. грн. премий. В докризисный период эта сумма стала бы ценой сделки, но стоимость компаний на рынке упала и стала предметом договоренностей, считают эксперты. Зарубежные инвесторы заинтересованы в покупке у Тигипко компаний из топ-10, но продажа в короткие сроки, по мнению экспертов, возможна только с дисконтом…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1200854

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «К облигациям пришел дефолт» пишет о том, что в I полугодии на рынке произошло более 100 дефолтов украинских облигаций на сумму 1,9 млрд грн., сообщили в ПФТС. Участники рынка соглашаются с оценками биржи, отмечая, что часть дефолтов не была объявлена, так как покупателями облигаций были связанные с эмитентами лица. Публичных дефолтов было меньше – 34 – на сумму свыше 1 млрд грн. В основном не смогли рассчитаться по долгам компании в торговле и строительстве. Во II полугодии дефолтов ожидается меньше…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1200872

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«Экономические известия» в материале «Экономия проросла проблемами» пишут о том, что первые результаты уборки зерновых выявили последствия весенней экономии на технологиях. Погодный фактор стал определяющим при формировании качества, и в регионах, где погодные условия были неблагоприятными, аграрии собрали зерно «хуже, чем фураж»…

http://www.eizvestia.com/state/full/4180551

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Издание «Экономические известия» в публикации «Оранта» сорвала куш» пишет о том, что «Оранта» подписала договоры купли-продажи 86,86% акций допэмиссии. По информации издания, наибольший пакет акций у «БТА Банка». Участники рынка советуют дождаться проплаты по подписанным акциям и уверяют, что сценарий докапитализации «Оранты» смогут повторить очень немногие страховщики…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4180543

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«Газета по-киевски» в публикации «Вклады вернут. Но когда?» пишет – три банка на днях станут государственными. Вкладчикам поспешили пообещать отдать 2 млрд грн. Но когда – неизвестно…

http://mycityua.com/articles/country/2009/07/09/085549.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Янукович на день рождения получит икону Победоносца» пишет – в четверг лидер регионалов Виктор Янукович отпразднует свой 59-й день рождения. Фракция решила подарить имениннику икону Георгия Победоносца. Отмечать дату Виктор Федорович будет скромно…

http://www.segodnya.ua/news/14063820.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Сколько и кому должна Украина…» пишет - валовый внешний долг Украины в 1 квартале сократился на 2,5 мдрл. долл., что вполне объяснимо. В условиях экономической нестабильности нерезиденты заинтересованы изъять деньги из страны...

http://economics.unian.net/rus/detail/16404

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Зарплатные инсинуации, или Кто говорит правду из власть имущих…» пишет - если сравнить данные Президента и КМУ о долге по зарплате, то создается впечатление, что источники информации «сидят» не то что на разных улицах, а в разных полушариях...

http://economics.unian.net/rus/detail/16368

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Газпром» и «Лукойл» вошли в сотню крупнейших компаний» пишет о том, что «Газпром» и «Лукойл» вошли в сотню крупнейших компаний мира в рейтинге Global-500, подготовленном американским деловым журналом Fortune. «Газпром» занял 22-е , «Лукойл» - 65-е место. Самой крупной компанией мира была признана Royal Dutch Shell. За ней следуют ExxonMobil и Wal-mart Stores. Замыкают пятерку крупнейших компаний мира BP и Chevron. Рейтинг составлен по размерам выручки компаний…

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/07/09/799927

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Издание «Известия» в публикации «Лидеров "восьмерки" уже трясет» пишет о том, что в среду в итальянском городке Аквила в провинции Абруццо открылся саммит "большой восьмерки". Сейсмическая активность здесь не утихла даже после сильного землетрясения в апреле, когда был разрушен почти весь исторический центр города, а без крова остались 50 тыс. человек. В провинции сейсмологи в среду фиксировали толчки магнитудой до 3 баллов, о чем лидерам G8 сообщали специальные мониторы. И толчки, и разрушенный город непрерывно напоминали гостям о состоянии мировой экономики…

http://www.izvestia.ru/politic/article3130467/

(УНИАН)