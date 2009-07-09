Шуфрич избил однопартийца Левочкина

Депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ ударил по лицу своего однопартийца Сергея ЛЕВОЧКИНА.

Как пишет газета "Сегодня", инцидент произошел где-то в 17.40 в кинотеатре "Зоряный" около ресторана, расположенного на первом этаже.

8 июля в "Зоряном" проходило заседание фракции Партии регионов. Во время заседания лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ упрекнул Н.ШУФРИЧА в том, что тот не сопровождал его 7 июля во время пребывания в Керчи, которая является его округом.

После упреков В.ЯНУКОВИЧА слово взял Н.ШУФРИЧ и объяснил свое отсутствие тем, что попросту не знал о поездке: "Мне ничего не сообщили. Вчера с утра я блокировал трибуну Рады, а с 2 до 6 часов участвовал в заседании комиссии по ЛУЦЕНКО". Поставить известность о поездке В.ЯНУКОВИЧА в Керчь, по мнению Н.ШУФРИЧА, должен был помощник В.ЯНУКОВИЧА Сергей ЛЕВОЧКИН, пишет газета.

Н.ШУФРИЧ заявил, что С.ЛЕВОЧКИН этого не сделал, чтобы попросту его подставить. В свою очередь в ответном слове С.ЛЕВОЧКИН выразил недоумение тем, почему он должен сообщать Н.ШУФРИЧУ о графике поездок В.ЯНУКОВИЧА - вся нужная информация есть на сайте.

Когда депутаты вышли с заседания, Н.ШУФРИЧ обернулся и, заметив С.ЛЕВОЧКИНА, бросил ему: "Я давно тебе хотел сказать…" и, не договорив до конца фразу, ударил С.ЛЕВОЧКИНА кулаком в лицо. "Регионалы", среди которых был Эльбрус ТЕДЕЕВ, их разняли, пишет издание.