Пленарное заседание Верховной Рады до сих пор не началось
10:33, 09 июля 2009Разное
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"Регионалы" блокируют работу
По состоянию на 10.15 пленарное заседание Верховной Рады Украины не началось.
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты от Партии регионов продолжают блокировать трибуну, президиум и ложу правительства в сессионном зале парламента. Они требуют рассмотреть вопрос о повышении уровня минимальной зарплаты и прожиточного минимума.
Вместе с тем депутаты из других фракций тоже находятся в сессионном зале.
Как сообщалось, на этой неделе ни одно пленарное заседание ВР не было открыто.
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