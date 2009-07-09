Пленарное заседание Верховной Рады до сих пор не началось

По состоянию на 10.15 пленарное заседание Верховной Рады Украины не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты от Партии регионов продолжают блокировать трибуну, президиум и ложу правительства в сессионном зале парламента. Они требуют рассмотреть вопрос о повышении уровня минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Вместе с тем депутаты из других фракций тоже находятся в сессионном зале.

Как сообщалось, на этой неделе ни одно пленарное заседание ВР не было открыто.