Медведчук выиграл суд у Ющенко относительно референдума

Председатель совета центра «Правовое государство» Виктор МЕДВЕДЧУК выиграл суд у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и Единое экономическое пространство.

Об этом УНИАН сообщили в Независимом украинском центре правовых инициатив и экспертиз «Правовое государство».

В соответствии с сообщением, 2 июля Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск В.МЕДВЕДЧУКА к В.ЮЩЕНКО. Суд признал противоправной и незаконной бездеятельность главы государства в вопросе провозглашения всеукраинского референдума, а также обязал Президента провозгласить соответствующий референдум путем издания указа.

В сообщении напоминается, что речь идет о референдуме по народной инициативе относительно вступления Украины в НАТО и ее участия в Едином экономическом пространстве вместе с Россией, Казахстаном и Беларусью, в поддержку проведения которого еще в начале 2006 года были собраны и признаны действительными 4 млн. 431 тыс. 673 подписей граждан Украины. Референдум предусматривал получение ответов на вопрос:

1. Согласны ли вы, чтобы Украина стала членом Организации Североатлантического Договора (НАТО)?

2. Поддерживаете ли вы участие Украины в Едином экономическом пространстве (ЕЭП) вместе с Российской Федерацией, Республикой Казахстан и Республикой Беларусь, в соответствии с Договором о формировании Единого экономического пространства, подписанным 19 сентября 2003 года?

Также в центре напоминают, что 30 декабря 2006 года Секретариат Президента официально получил от Центральной избирательной комиссии документы, которые дают основания для обязательного назначения главой государства всеукраинского референдума по вышеприведенным вопросам.

«Таким образом, уже 1 января 2007 года Президент имел все основания и был обязан объявить референдум, о чем должен был издать соответствующий указ. Между тем этого не произошло», отмечается в сообщении центра.

В.МЕДВЕДЧУК, как гражданин, тоже поставивший свою подпись под документом за проведение референдума, письмом от 15 ноября в 2007 г. обратился к Президенту В.ЮЩЕНКО с требованием о безотлагательном осуществлении мер по проведению референдума.

Поскольку никакой на это письмо не последовало, 21 февраля 2008 года В.МЕДВЕДЧУК обратился в Окружной административный суд г.Киева, который и вынес соответствующее решение и полностью удовлетворил требования истца.

За почти полтора года по этому поводу состоялось восемь заседаний суда, слушания приостанавливались в связи с рассмотрением этого вопроса Конституционным Судом Украины.

В центре также напомнили, что 15 октября 2008 г. Конституционный Суд своим решением №23-рп/2008 признал, что Президент Украины обязан провозгласить референдум по народной инициативе, если он инициирован с соблюдением установленных Конституцией и законами требований, что подтверждается протоколом ЦИК «Об общих итогах сбора подписей граждан Украины под требованием о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе» и соответствующим постановлением ЦИК.