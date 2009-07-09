Объявлены победители конкурса «Налоги глазами детей-2009»

11:24, 09 июля 2009
Разное
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Партнер проведения конкурса - ГК «ФОКСТРОТ»

Киев. Завершился Всеукраинский конкурс детского творчества «Налоги глазами детей-2009», инициированный Государственной налоговой администрацией Украины. Жюри в составе известных художников, искусствоведов, деятелей культуры, руководителей ведущих средств массовой информации, заведений искусства и предприятий и организаций объявило победителей творческого конкурса.

Победители были определены в трех вековых категориях из числа авторов художественных, литературных произведений и произведений декоративно-прикладного искусства. Также были названы лучшие работы в номинациях: «Оригинальность раскрытия темы», «Лучшее отражение истории налогообложения» „Лучший плакат по налоговой тематике” и др.

К участию в творческом соревновании приглашались ученики школ в возрасте 6-15 лет. На конкурс поступило почти 30 тыс. работ. 240 работ заняли первые места в региональных конкурсах. 90 победителей получили путевки к детскому санаторно-оздоровительному центру «Маяк» в Евпатории.

«В этом конкурсе не может быть побежденных и победителей. Он дает возможность развивать все виды творчества. Детский взгляд на взрослые вещи – возможность еще раз отметить необходимость уплаты налогов. Государство сильное тогда, когда граждане платят налоги и, соответственно, наполняют бюджет страны и местных общин», – отметил заместитель главы ГНА Украины, заместитель председателя жюри конкурса Сергей ЛЕКАРЬ.

Соорганизаторами проведения конкурса выступили Ассоциация налогоплательщиков Украины и Центральный совет Всеукраинского профсоюза работников ОГНС. Конкурс поддержали ряд ведущих украинских компаний – партнеров по воспитательному делу налоговиков. 8 лет партнером ГНАУ в проведении конкурса является Группа компаний «ФОКСТРОТ».

«Наш бизнес стоял у истоков создания конкурса, и нынешние сложные экономические времена не смогли помешать дальнейшему партнерству по социально-полезному делу», - сказал председатель Совета учредителей Группы компаний «ФОКСТРОТ» Геннадий ВЫХОДЦЕВ.

Завершающей частью конкурса станет выставка творческих работ участников, открытие которой запланировано на сентябрь этого года.

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