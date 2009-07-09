ГЛАВНОЕ на 9 июля (день)

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) намерен запретить банкам с регулятивным капиталом менее 10 млн. евро торговать иностранной валютой.

Данная норма содержится в обнародованном 8 июля проекте изменений в «Положение о порядке выдачи банкам банковских лицензий, письменных разрешений и лицензий на выполнение отдельных операций».

Согласно проекту изменений, банки для осуществления валютообменных операций в кассах, пунктах обмена и агентских сетях, кроме банковской лицензии, должны иметь и письменное разрешение НБУ, которое является генеральной лицензией на проведение валютных операций.

При этом для получения такого разрешения у банка должно иметься письменное разрешение на открытие корреспондентских счетов в уполномоченных банках Украины в иностранной валюте и осуществление операций по ним. Кроме того, размер регулятивного капитала банка должен быть не менее 10 млн. евро.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,70 грн./долл., продают – по 7,77 грн./долл. Курс покупки/продажи наличного доллара немного понизился, по сравнению с 8 июля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,65-7,73 грн./долл., по продаже – 7,74-7,80 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках незначительно понизился, по сравнению с 8 июля, и составляет 10,68 грн./евро, продажи – понизился на 0,5% - до 10,89 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,59-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,83-11,00 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня немного понизился, по сравнению с 8 июля, и составляет в среднем 0,2329/0,2509 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,185-0,242 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,69 грн./долл., продают – по 7,76 грн./долл., курс немного понизился со вчерашнего дня.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,71 грн./евро, курс не изменился по сравнению с 8 июля, продажи – 10,90 грн./евро, на 0,4% дешевле.

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 0,6%, по сравнению с 8 июля, и составляет в среднем 0,2314 грн./рубль, продажи – понизился на 0,7% - до 0,2519 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,70/7,77 грн., евро – 10,70/10,87 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,65/7,78 грн., евро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.; «Укрэксимбанк»: доллар США – 7,70/7,75 грн., евро – 10,75/10,90 грн., рубль – 0,24/0,255 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 9 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6245, к евро – 10,598817, к российскому рублю – 0,2399.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6525/7,6775, к 12:00 сузился спрэд 7,6555/7,6695 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2397/0,2407, к 12:00 цены поднялись 0,2400/08. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 31,8450 (+0,1200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3944/46, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6470/10,6890, к 12:00 цены ушли вверх 10,6735/10,6970.

ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» положительно оценивает решение Кабинета министров Украины относительно увеличения уставного фонда компании на 18,6 млрд. грн. Вместе с тем компания отмечает , что это решение не разрешает полностью проблему текущего финансового дефицита, поскольку не предусматривает реального увеличения свободных оборотных средств, а позволяет лишь частично решить накопленные проблемы прошлых периодов.

В частности, консолидированный доход НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году прогнозируется на уровне 100 млрд. грн., а балансовая стоимость запасов будет составлять не менее 50 млрд. грн., в то время как размер уставного фонда после его увеличения будет составлять 24,2 млрд. грн. Значительное превышение размера оборотного капитала над собственным не позволяет в полном объеме решить проблему финансирования процесса закачивания газа в ПХГ и требует привлечения дополнительных кредитных средств.

В то же время компания считает, что принятие правительством данного решения существенно увеличивает вероятность успешных переговоров о привлечении дополнительных средств для обеспечения своевременных расчетов за импортированный природный газ.

В пресс-службе отмечают, что проведение своевременных и полных расчетов с поставщиками импортированного природного газа является сегодня первоочередной задачей, выполнение которой критично с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Украины и стабильности транзита газа в страны ЕС. В то же время, нарушение сроков проведения расчетов с ОАО «Газпром» приведет к переходу на авансовую форму расчетов за природный газ, что будет крайне обременительным для национальной экономики Украины.

Японская Mitsubishi Group Inc. и турецкие Сalik Group предложили Украине за собственные средства разработать технико-экономическое обоснование строительства первого морского терминала по приему сжиженного газа в танкерах.

В переговорах по этому вопросу также принимали участие представители канадской SNC Lavalin и польской Gas Sistema S.p.o.

По словам заместителя министра топлива и энергетики Украины Бурзу АЛИЕВА, «об основных принципах или логистике будущих поставок сжиженного газа говорить пока рано. Первым шагом должна быть политическая воля навстречу проекту. Вторым - могло бы стать решение правительства о предоставлении государственных гарантий под строительство, тогда следующим шагом станут ТЭО и бизнес-план».

Как пишет еженедельник, проектная стоимость строительства СПГ-терминала - при условии мощности по приему газа в эквиваленте 10 млрд. кубометров (пятая часть рынка импорта газа в Украину) - оценивается в 750–800 млн. дол. По словам участников переговоров, о точной сумме инвестиций можно будет говорить лишь после того, как Киев определится со структурным статусом предприятия. Статус очередной дочерней компании в составе «Нафтогаза», например, облегчает коммерческое кредитование. В то же время дислокация строительства в системе Госрезерва даст терминалу стратегический статус.

Строительство СПГ-терминала, отмечает издание, позволило Турции демонополизировать свой рынок газа, хотя еще 2-3 года назад она почти на 100% зависела от поставок российского ОАО «Газпром». Сегодня, когда на трубопроводный рынок этой страны зашел Азербайджан и заработал СПГ-терминал по импорту газа из Египта, доля «Газпрома» упала в два-три раза. В результате, цена продажи российского газа Турции сейчас находится на уровне 180 дол. за тысячу кубометров, то есть несколько ниже, чем в странах-сателлитах РФ наподобие Беларуси или Армении.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) просит Кабинет министров урегулировать вопрос по лимитам на поставку газа по нерегулируемому тарифу для ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины». Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к правительству принято сегодня на заседании НКРЭ по итогам рассмотрения вопроса о нарушении лицензионной деятельности со стороны ДК «Газ Украины».

В ходе проверки компании выяснилось, что в 2008 г. она поставила потребителям 23,796 млрд. куб. м природного газа по нерегулируемому тарифу при лицензионном объеме 13,5 млрд. куб. м.

В свою очередь, заместитель директора ДК «Газ Украины» Михаил ЗАСЛАВСКИЙ отметил, что компания неоднократно обращалась в НКРЭ с просьбой увеличить лицензионный объем поставки газа по нерегулируемому тарифу до 27,7 млрд. куб. м.

Вместе с тем, НКРЭ отказывала в этом из-за возражений Антимонопольного комитета, который указывал, что таким образом доля ДК «Газ Украины» на рынке превысит 35%, что противоречит действующему законодательству.

«Мы предлагаем не учитывать при этом тот газ, который поставляется по регулируемому тарифу для предприятий теплокоммунэнерго. Потому что там нет рынка как такового», - добавил М.ЗАСЛАВСКИЙ.

Коммуникации

Ввоз мобильных телефонов из-за границы без разрешения не освобождает их владельцев от регистрации их кодов IMEI в обобщенной базе данных автоматизированной информационной системы учета мобильных терминалов ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР). Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УГЦР.

По данным УГЦР, согласно действующему законодательству, гражданин имеет право ввезти на территорию Украины из-за границы, без получения в УГЦР разрешения на ввоз, два мобильных телефона. В этом случае, в соответствии с таможенным законодательством Украины, при пересечении таможенной границы гражданин должен заполнить таможенную декларацию, в которой в разделе „Излучающие устройства” внести тип ввозимого мобильного телефона и его код IMEI.

Как сообщили в УГЦР, для внесения в обобщенную базу данных кодов IMEI мобильных телефонов, которые были приобретены за рубежом и ввезены в Украину в соответствии с таможенной декларацией, «гражданин должен обратиться в УГЦР с заявлением о внесении кодов IMEI таких телефонов в обобщенную базу данных с указанием кодов IMEI ввезенных мобильных телефонов». К заявлению также должен быть приложен оригинал таможенной декларации, в которой записаны мобильные телефоны.

По данным УГЦР, заявление с дополнением либо направляется заказным письмом по адресу УГЦР (проспект Победы, 15-й км, г. Киев, Украина), либо передается лично в один из филиалов УГЦР, которые находятся во всех областных центрах.

«На основании этих документов коды IMEI телефонов граждан будут внесены в белый список и при подключении будут обслуживаться всеми операторами мобильной связи», - отмечается в сообщении.

Если в Украину ввозится больше чем два мобильных телефона, то на их ввоз, согласно законодательству, необходимо получить разрешение УГЦР.

Согласно решению НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положению о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

ЖКХ

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства проводит проверку обоснованности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, Государственная жилищно-коммунальная инспекция будет готова предоставить юридическую оценку повышения тарифов в следующий понедельник-вторник.

«Первое, что нас удивило, что Киев разделен на две разные зоны по тарифу на теплоснабжение. Граждане, которые находятся в зоне деятельности «Киевэнерго», уже буквально завтра будут вынуждены платить на 300 грн. в среднем больше за гигакалорию, чем гражданин, который проживает в зоне, в которой функционирует компания «Укр-Кан Пауэр». Мы изучаем это», - сказал он.

При этом А.КУЧЕРЕНКО считает, что очень уязвимыми стали в этой ситуации киевские потребители, в первую очередь, частные предприниматели и малый бизнес. «Когда 20 грн. за метр квадратный насчитывается на услуги тепла, они просто ставят их на грань выживания», - пояснил министр.

Кроме того, по его словам, вчера правительство создало межведомственную рабочую группу, которая за день-два проведет юридическую и экономическую экспертизу обоснованности повышения тарифов.

По мнению А.КУЧЕРЕНКО, киевские власти приняли решение «за границами нормативно-правовых актов».

В частности, в решении киевских властей он усматривает нарушение постановления №529, которое предусматривает проведение общественных слушаний по каждому дому для того, чтобы пояснить людям, что вкладывается в тариф и для того, чтобы предоставить людям право отказаться от тех услуг, которых они не получают.

«Этого не было проведено. Это именно та причина, из-за которой мы будем обращаться в прокуратуру эту позицию рассмотреть и, если это будет необходимо, оспорить решение», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в КМДА утверждают, что до конца этой недели киевляне получат квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг с новыми повышенными тарифами, введенными с 1 июня этого года.

(УНИАН)