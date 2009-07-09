Состоится заседание украинско-польского комитета по Евро-2012

В Киеве завтра, 10 июля, состоится очередное заседание украинско-польского комитета по делам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

Как известно, комитет возглавляют главы национальных правительств Юлия ТИМОШЕНКО и Дональд ТУСК.

Предусматривается, что сначала премьер-министры Украины и Польши проведут двухстороннюю встречу.

В ходе заседания комитета состоится обмен информацией по подготовке необходимой инфраструктуры двух стран к проведению чемпионата. Кроме того, стороны планируют озвучить планы относительно украинско-польского сотрудничества по обеспечению безопасности во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

По итогам заседания комитета планируется подписание двухсторонних документов, а именно Протокола между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Польша о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве во время организации финального турнира чемпионата Европы по футболу УЕФА Евро-2012 от 28 марта 2008 года и Протокола второго заседания Украинско-польского Комитета по делам подготовки и проведения Евро-2012.