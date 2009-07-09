Совет ЕС формально утвердил Баррозу кандидатом

Совет Европейского Союза на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС формально утвердил Жозе Мануэля БАРРОЗУ кандидатом на должность Президента Еврокомиссии.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Совета ЕС, соответствующее решение было утверждено сегодня по письменной процедуре.

Решение Совета ЕС будет передано в Европарламент.

Как сообщал УНИАН, Европарламент в сентябре определится относительно пребывания действующего Президента Еврокомиссии Ж.БАРРОЗУ второй срок на этом посту.

7 июля этого года премьер-министр председательствующей в ЕС Швеции Фредерик РЕЙНФЕЛЬДТ заявил, что начнет юридический процесс формального назначения Ж.БАРРОЗУ, чтобы не создавать дополнительных задержек с этим вопросом.

19 июня этого года лидеры ЕС на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) единодушно поддержали кандидатуру Ж.БАРРОЗУ на должность Президента Еврокомиссии.

При этом лидеры ЕС надеялись, что кандидатуру Ж.БАРРОЗУ удастся утвердить в Европарламенте еще до конца июля.

4-7 июня в странах ЕС состоялись выборы в Европарламент, по итогам которых представители народных партий получили почти треть мест в парламенте, – 265 из 736-ти.

9 июня действующий Президент Еврокомиссии Ж.БАРРОЗУ, который также являются “народником”, заявил о готовности баллотироваться на второй срок.