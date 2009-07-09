Курс НБУ на 10.07.09

Официальный курс НБУ на 10.07.09100 USD США – 762.2400 (9 июля – 762.4500) 100 EUR – 1066.3738 (9 июля – 1059.8817) 10 RUR – 2.3904 (9 июля – 2.3990) Учетные курсы банковских металлов на 10.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-69725.90 (9 июля-70202.58) 961 XAG 10 Серебро-982.53 (9 июля-995.00) 962 XPT 10 Платина-84837.31 (9 июля-84860.69) 964XPD10 Палладий-18141.31(9 июля-18070.07)

Официальный курс НБУ на 10.07.09 100 USD США – 762.2400 (9 июля – 762.4500) 100 EUR – 1066.3738 (9 июля – 1059.8817) 10 RUR – 2.3904 (9 июля – 2.3990) Учетные курсы банковских металлов на 10.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-69725.90 (9 июля-70202.58) 961 XAG 10 Серебро-982.53 (9 июля-995.00) 962 XPT 10 Платина-84837.31 (9 июля-84860.69) 964XPD10 Палладий-18141.31(9 июля-18070.07)

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