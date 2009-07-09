ГЛАВНОЕ на 9 июля (вечер)

Финансовый рынок

Национальный банк Украины будет проводить рефинансирование коммерческих банков по базовой ставке 17% годовых.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины сообщает, что процентная ставка, отвечающая тенденциям, которые имеют место на денежно-кредитном рынке и которая была объявлена для проведения количественного тендера по рефинансированию банков на 8 июля 2009 г. в размере 17% годовых, будет использоваться как базовая при проведении операций по рефинансированию банков», - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6525/7,6775, к 12:00 сузился спрэд 7,6555/7,6695. К закрытию ценовые уровни снизились 7,6470/7,6695 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:15 Национальный банк Украины объявил о проведении интервенции по покупке и продаже валюты по курсам – 7,6200/7,6400.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2397/0,2407, к 12:00 цены поднялись 0,2400/08. К закрытию торгов цены понизились 0,2398/0,2405. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8275 (+0,1025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в достаточно широком диапазоне 1,3860/1,3990. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6470/10,6890, к 12:00 цены ушли вверх 10,6735/10,6970. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,6725/10,6925.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 10 июля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 762.2400 (на 9 июля – 762.4500)

100 EUR – 1066.3738 (на 9 июля – 1059.8817)

10 RUR – 2.3904 (на 9 июля – 2.3990)

Новости ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) внесла изменения в инвестиционные программы «Львовоблэнерго», «Полтаваоблэнерго», «Черниговоблэнерго», «Крымэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании комиссии.

В частности, для «Львовоблэнерго» уменьшен объем финансирования инвестпрограммы за счет прибыли до 9,912 млн. грн., при этом увеличено финансирование за счет прочих доходов до 19,24 млн. грн.

Для «Полтаваоблэнерго» уменьшен объем финансирования инвестпрограммы за счет прибыли до 1,847 млн. грн., при этом увеличено финансирование за счет прочих доходов до 10,111 млн. грн.

Для «Черниговоблэнерго» уменьшен объем финансирования инвестпрограммы за счет прибыли до 3,467 млн. грн., при этом увеличено финансирование за счет прочих доходов до 9,725 млн. грн.

Для «Крымэнерго» уменьшен объем финансирования инвестпрограммы за счет прибыли до 2,205 млн. грн, при этом увеличено финансирование за счет прочих доходов до 37,82 млн. грн.

Для «Прикарпатьеоблэнерго» уменьшен объем финансирования инвестпрограммы за счет прибыли до 7,947 млн. грн., при этом увеличено финансирование за счет прочих доходов до 8,147 млн. грн.

Объемы финансирования указаны без учета НДС. При этом во всех случаях общий объем инвестпрограммы для облэнерго остался неизменным.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-июне увеличили добычу природного газа на 3,4% или на 359,2 млн. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 10,8 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В т.ч. предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в январе-июне увеличили объем добычи газа на 2,9% или на 278,2 млн. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 9,9 млрд. куб. м.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-июне сократили добычу нефти и газового конденсата на 2,9% или на 63,4 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2,1 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” в январе-июне сокращен объем добычи нефти и газового конденсата на 0,9% или на 17,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,9 млн. тонн.

Поставки нефти и газового конденсата на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-июне сократились на 3,6% или на 185,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 4962,7 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В том числе, в январе-июне на украинские НПЗ было поставлено: 1750,6 тыс. тонн нефти с газовым конденсатом собственной добычи (35,3% от общего объема поставок); 3160,8 тыс. тонн нефти - из Российской Федерации (63,7%); 32,8 тыс. тонн – из Казахстана (1%).

В январе-июне украинские НПЗ переработали 5340,2 тыс. тонн нефти и газового конденсата, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-июне сократили производство автомобильного бензина на 8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1577,0 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Производство дизельного топлива в Украине в январе-июне увеличилось на 3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1615,2 тыс. тонн.

Производство мазута в Украине в январе-июне сократилось на 8,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1080,5 тыс. тонн.

На протяжении января-июня предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 21,3 млрд. куб. м природного газа на общую сумму 24 млрд. 478,8 млн. грн, за который оплачено 19 млрд. 697,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-июне сократился на 21,9 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 80,5%.

По состоянию на 01.07.2009 г., задолженность за потребленный в этом году природный газ составляет 4 млрд. 781,3 млн. грн., из которых 3 млрд. 705,1 млн. грн. - долги предприятий коммунальной теплоэнергетики и котельных промышленных предприятий.

Долг за потребленный природный газ с учетом долгов 1999-2009 гг., по состоянию на 01.07.2009 г., составляет 9 млрд. 869,8 млн. грн.

С начала года населением потреблено 9,7 млрд. куб. м газа на сумму 3 млрд. 852,2 млн. грн., из них оплачено - 3 млрд. 773,9 млн. грн. При этом уровень оплаты составляет 98,0%.

Учреждениями и организациями, которые финансируются из Государственного и местных бюджетов, потреблено 526,2 млн. куб. м газа на сумму 1 млрд. 276,9 млн. грн., оплачено – 1 млрд. 181,1 млн. грн. Уровень оплаты составляет 92,5%.

Предприятиями коммунальной теплоэнергетики потреблено 5,9 млрд. куб. м газа на сумму 7 млрд. 18,8 млн. грн., оплачено – 3 млрд. 313,7 млн. грн. Уровень оплаты составляет 47,2%.

Промышленными предприятиями с начала года потреблено 5,0 млрд. куб. м газа на сумму 11 млрд. 972,4 млн. грн., оплачено – 11 млрд. 28,2 млн. грн. Уровень оплаты составляет 92,1%.

Промышленность Государственный комитет статистики обещает обнародовать предварительные данные по ВВП за второй квартал в середине августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Госкомстата Вадим ПИЩЕЙКО на пресс-конференции сегодня.

Он отметил, что отсутствие предварительных данных по ВВП за первый квартал 2009 года связано с необходимостью перехода на новую методологию расчета показателя ВВП. При этом В.ПИЩЕЙКО сообщил, что начиная со второго квартала текущего года предварительные данные по ВВП будут обнародоваться.

«К сожалению, мы действительно переходя с одной методологии на другую, не опубликовали показатель на 45-й день, как ввела Европа во время кризиса. И если вы обратили внимание, то все европейские страны публикую только одну цифру – реальный ВВП на 45-й. Мы это сделаем, начиная со второго квартала, обязательно.

На 45-й день вы получите данные относительно реального ВВП за второй квартал” – отметил В.ПИЩЕЙКО. В то же время, он подчеркнул, что это будут предварительные данные, так как Госкомстат на тот момент не будет обладать всей необходимой для подсчета показателя информацией.

«Это будут очень предварительные данные, поскольку мы не будем иметь всей необходимой информации, которая нужна для расчета», - сказал В.ПИЩЕЙКО. Так, он отметил, что данные относительно платежного баланса Госкомстат получает от Национального банка Украины только на 75-й день после завершения отчетного периода.

«Поэтому раньше, чем на 75-й день дать точную оценку невозможно», - подчеркнул В.ПИЩЕЙКО.

Государственный комитет статистики Украины с 2011 года планирует ввести индикаторы оценки стоимости основного капитала и активов предприятий Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Госкомстата Вадим ПИЩЕЙКО сегодня журналистам.

«Сегодня очень трудно оценить стоимость основного капитала, который есть у наших предприятий, поскольку много активов, которые остались еще со времен СССР, а некоторые и с дореволюционных времен", - отметил В.ПИЩЕЙКО.

"Для того, чтобы иметь абсолютно правильную оценку этих активов, для того, чтобы правильно оценить объемы того капитала, который имеет государство, мы и будем над этим работать, над улучшением качества этих индикаторов и введением новых индикаторов оценки активов предприятий», - добавил он.

Сельское хозяйство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов государственного регулирования рынка сельскохозяйственной продукции», принятый парламентом 4 июня 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, законом предусматривается, что объектами государственного ценового регулирования являются такие виды сельскохозяйственной продукции (товаров): пшеница твердая; пшеница мягкая; зерно смеси пшеницы и ржи (меслин); кукуруза; ячмень; рожь озимая; рожь яровая; горох; гречиха; просо; овес; соя; семена подсолнуха; семена рапса; семена льна; шишки хмеля; сахар-песок (свекольный); мука пшеничная; мука ржаная; мясо и субпродукты убойных животных и птицы; молоко сухое; сухие адаптированные молочные смеси (заменители грудного молока); масло сливочное; шерсть; масло подсолнечное; овощи и фрукты.

Кроме того, законом установлено, что в соответствии с рыночной конъюнктурой Кабинет Министров Украины вводит государственное ценовое регулирование отдельных объектов, определенных этим перечнем. Перечень таких объектов определяется по результатам мониторинга аграрного рынка и подлежит официальному обнародованию не позже чем за 30 календарных дней до начала маркетингового периода.

Если перечень объектов государственного ценового регулирования не сформирован или официально не обнародован в отмеченный срок, действует перечень объектов для предыдущего маркетингового периода.

Для объектов государственного ценового регулирования (видов сельскохозяйственной продукции и товаров) устанавливается предельная торговая надбавка (наценка) на уровне не выше 20 процентов оптово-отпускной цены производителя (таможенной стоимости) к конечному потребителю.

Запрещается товаропроизводителям (поставщикам) объектов государственного ценового регулирования (видов сельскохозяйственной продукции и товаров) и предприятиям оптовой и розничной торговли, а также афиллированным с ними другим предприятиям заключать договоры, которые предусматривают любые другие финансовые обязательства (взаимоотношения), кроме взаимоотношений купли-продажи сельскохозяйственной продукции (товаров).

Установлено, что предприятия оптовой и розничной торговли проводят расчеты с поставщиками объектов государственного ценового регулирования (видов сельскохозяйственной продукции и товаров) в срок не более семи банковских дней со дня получения выручки от реализации этих объектов.

Вся сумма торговой надбавки (наценки), полученная с нарушениями норм данного закона, и штраф в двукратном размере выручки взимаются органами государственной налоговой службы по решению соответствующей государственной инспекции по контролю за ценами в местный бюджет по месту осуществления торговой деятельности предприятия (организации) нарушителя. Согласование суммы взыскания проводится в порядке, предусмотренном законом Украины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами».

Также в законе в новой редакции изложен Раздел III. «Государственное регулирование рынка сельскохозяйственного страхования и государственное агентство по управлению сельскохозяйственными рисками».

Законом предусмотрено, что объектами бюджетной дотации является крупный рогатый скот; свиньи; овцы; кони; птица домашняя; кроли; молоко цельное экстра, высшего, первого и второго сортов (не подверженное какой-либо обработке, переработке или упаковке для потребностей дальнейшей продажи); шерсть стриженная; коконы тутового шелкопряда; мед натуральный.

Объектами специальной бюджетной дотации является: крупный рогатый скот молочный; крупный рогатый скот мясной; молодняк крупного рогатого скота разного возраста; кони; овцы; свиньи.

К объектам специальной бюджетной дотации принадлежат также пчелиная семья, определенная таковой в соответствии с законом Украины «О пчеловодстве», и продукция шелководства».

Размер бюджетной дотации и порядок ее предоставления устанавливаются Кабмином.

Распределение бюджетных средств, направленных на дотацию для сельскохозяйственных предприятий, осуществляется на уровне областей, городов Киева и Севастополя.

Строительство

Министерство регионального развития и строительства по результатам конкурсов с элементами аукциона среди застройщиков отобрало 23 объекта, которые рекомендовано для получения государственной поддержки на достройку объектов.

Об этом УНИАН сообщили в Минрегионстрое.

Согласно сообщению, по результатам первого конкурса, который прошел 7 июля, отобрано 10 объектов, расположенных в Херсоне, Крыму (кроме Симферополя), Луцке, Днепропетровске и Днепропетровской области. Стоимость 1 кв.м жилья по результатам конкурса составляет от 3350 до 5880 грн.

При этом, по результатам конкурса, проведенного 8 июля, отобрано 13 объектов незавершенного строительства в Донецке, Ужгороде, Запорожье, Запорожской области, Виннице и Сумской области. Стоимость 1 кв.м жилья по результатам конкурса составила от 4850 до 5880 грн.

Эти объекты имеют право на получение господдержки в случае прохождения аттестации в банках на соответствие требованиям к объектам, которые могут быть залогом, и их застройщикам, а также в случае утверждения решением Кабмина.

Следующие конкурсы с элементами аукциона Минрегионстрой проведет 9 ,10, 14, 15, 16, 17 июля т.г.

Средневзвешенная стоимость жилья на вторичном рынке Киева с начала этого года снизилась на 16,9%, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, в июне т.г. по сравнению с маем стоимость снизилась на 6,5% - до 2702 долл./кв. м.

По данным аналитиков, в июне стоимость однокомнатных квартир снизилась на 5,9% - до 2528 долл./кв.м, двухкомнатных - на 6,1% - до 2536 долл./кв.м, трехкомнатных – на 6,6% - до 2488 долл./кв.м, четырехкомнатных – на 7,7% - до 2941 долл./кв.м, пятикомнатных – на 8,6% - до 4261 долл./кв.м.

В отчете говорится о том, что «относительно мая цены в 20% самых дорогих квартир практически не изменились: здесь наблюдался рост в среднем на 0,5%. В тоже время, в 20% самых дешевых квартир цены снизились на 8,6%».

Аналитики отметили, что с начала 2009 года снижение цен в 20% дорогих квартир составило 10,5% (или 717 долл./кв.м), а в 20% дешевых этот показатель составил 17,3% (или 362 долл./кв.м).

При этом наиболее высокие цены по итогам июня были зафиксированы в Печерском районе (10352 долл./кв.м), а самые низкие – в Дарницком (1333 долл./кв.м).

По данным портала, по итогам июня на вторичном рынке жилья Киева объем предложений в базе портала увеличился на 1,8% и составил свыше 12000 квартир. При этом число однокомнатных и двухкомнатных квартир сократилось на 5,4% и 2%, соответственно, а количество трехкомнатных, четырехкомнатных и пятикомнатных увеличилось на 10,5%, 3,2% и 3,4%, соответственно.

По данным «Столичной недвижимости», число квартир, впервые выставленных на продажу, по итогам июня составило 16,3% от всего объема или 1988 квартир. «Средняя цена предложений «новых» квартир в столице на 14,7% ниже средневзвешенной цены по итогам мая, и составила – 2465 долл./кв. м», - говорится в аналитическом отчете портала.

Специалисты портала проанализировали 12222 квартиры. Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane.

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